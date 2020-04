Wat is de beste hogedrukreiniger? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Het is lente. Een mooi moment om het terras schoon te spuiten met een hogedrukreiniger. Maar je kunt een hogedrukreiniger ook gebruiken voor je tuinmeubilair, auto of gevel.

De Consumentenbond heeft in 2019 hogedrukreinigers getest op onder meer reinigingsprestaties, gebruiksgemak en levensduur. Er zijn in totaal 21 hogedrukreinigers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Kärcher doet het erg goed in de test. Een model van het merk uit 2017 is de Beste uit de Test en een andere variant uit dezelfde serie is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Kärcher K4 Premium Full Control Home Prijs: 310 euro

Testoordeel: 8,4

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste hogedrukreinigers

De K4 Premium Full Control Home is een hogedrukreiniger met uitstekende prestaties. Het model is al wat ouder, maar is goed verkrijgbaar en won het in 2019 nog steeds van zijn concurrenten.

De Home-variant wordt geleverd met een terrasreiniger, een opzetstuk waarmee je je terras makkelijker kunt schoonmaken. Het schoonmaakresultaat van zowel de terrasreiniger als de hogedrukspuit is erg goed. Hij verbruikt daarbij ook minder water dan gemiddeld.

Verder is het gebruiksgemak goed en komt hij ook prima door de levensduurtest. Erg handig is de slanghaspel, waarop je de hogedrukslang makkelijk kunt opbergen. Dat geldt helaas niet voor de losse opzetstukken. Die zijn wat minder handig op te bergen.

Een ander nadeel is dat de hogedrukreiniger erg zwaar is. Lastig als je verhogingen hebt in je tuin waardoor je hem vaak moet optillen.

NB: Er kwamen meer hogedrukreinigers als Beste uit de Test. We lichten hier de hogedrukreiniger uit die het laagst geprijsd is.

Beste Koop: Kärcher K4 Premium Full Control Prijs: 299 euro

Testoordeel: 8,3

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste hogedrukreinigers

Dezelfde hogedrukreiniger van Kärcher is ook de Beste Koop. Alleen is dit de variant zonder terrasreiniger. Daardoor is hij normaal gesproken goedkoper in aanschaf.

Een terrasreiniger is vooral handig bij een wat groter terras. Ook moeten de tegels van het terras ongeveer gelijk liggen. Is dat bij jou niet het geval? Dan is deze variant zonder de terrasreiniger een goed alternatief.

Verder is het apparaat technisch hetzelfde als de Beste uit de Test, met dezelfde goede schoonmaakprestaties. En uiteraard ook dezelfde nadelen, zoals het lastig opbergen van de opzetstukken en het gewicht.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.