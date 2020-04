Een leegstaande zolder, of misschien gewoon de woonkamer als speelplek. Met een beetje creativiteit kun je overal in huis een eigen escaperoom maken. NU.nl won advies in bij twee bedenkers.

Wie wel eens een escaperoom heeft bezocht, weet hoe ingenieus zo'n puzzelkamer in elkaar kan steken. Maar ook met spullen in eigen huis kun je uiteenlopende raadsels verzinnen. "Iets heel simpels kan al ontzettend leuk zijn", vertelt escaperoom-bedenker Mark Smolenaars. Naast het Nijmeegse Project Escape, stippelde hij zelf thuis ook al eens iets uit.

Wat is een escape room? Een escape room is een spelkamer vol verborgen raadsels, puzzels en uitdagingen.

Vaak wordt er een verhaal omheen verzonnen, waarbij deelnemers bijvoorbeeld zichzelf moeten zien te bevrijden.

Een oplossing van een puzzel leidt naar de volgende aanwijzing, enzovoort.

Bezoekers moeten samenwerken om binnen de tijd het einddoel te halen.

"Ik wilde m'n vriendin een treinreis naar Londen cadeau doen", vertelt Smolenaars. "Op haar verjaardag belandde er een brief in de bus, met een verhaaltje over dat we een avontuur gingen beleven. Vervolgens moest ze in huis op zoek naar allerlei aanwijzingen."

"In een la zat bijvoorbeeld een blaadje met vreemde tekens, die ik ook op een paar spelletjesdozen in de kast had geplakt. Daar had ik dan weer spullen in verstopt, zoals een treintje en een reuzenrad. Samen werden al die voorwerpen dan hints voor wat we gingen doen."

Van achter naar voren werken

Het handigst is om vanuit je einddoel in kleine stapjes terug te denken, legt Smolenaars uit. "Als eerst verzin je de puzzel om de laatste sleutel of onthulling te krijgen. Vervolgens bedenk je hoe je de informatie krijgt om bij dat ene punt te komen, enzovoort. Wat daarnaast heel leuk werkt, is als je iets op meerdere plekken verstopt. In plaats van één papiertje, kunnen het ook vijf losse stukjes zijn die je tegen elkaar moet leggen."

“Wij lieten onze ouders op een kaart van Amsterdam zoeken naar de plek waar ze elkaar hadden ontmoet.” Victor van Doorn

Op die manier kunnen ouders en hun kinderen ook samenwerken. "Kinderen vinden zoeken superleuk. Terwijl papa een raadsel oplost, kan een kind weer iets proberen te vinden wat daarbij past."

Ook Victor van Doorn, medeoprichter van het Amsterdamse Sherlocked, weet alles van puzzeltochten in eigen huis. Naast een reeks thuistips die de bedenker onlangs online zette, maakte ook hij eerder iets voor zijn familie. "Hoe persoonlijker je vragen en raadsels, hoe beter."

"Als je een cijferslot hebt, kun je bijvoorbeeld iemands geboortejaar daarin verwerken", legt Van Doorn uit. "Wij lieten onze ouders op een kaart van Amsterdam zoeken naar de plek waar ze elkaar hadden ontmoet. Op heel veel plekken zaten stickers met een code, maar er was er maar één goed natuurlijk."

“Het verhaal dat je erbij verzint, mag best een beetje speels zijn.” Victor van Doorn

Ludiek verhaal verzinnen

"Het verhaal eromheen mag best een beetje speels zijn", gaat Van Doorn verder. "Wij hadden een mysterie over een onbekend familielid verzonnen. Die moesten ze dan bellen via een 06-nummer dat ergens verstopt zat. Je kunt allerlei kanten op."

Plak een hint onder een stoelpoot, stop een volgende puzzel weer weg in een plantenpot; je kunt het zo uitgebreid maken als je zelf wil. Hoewel je ook moet uitkijken dat je deelnemers niet vastlopen. "Denk vast na over hoe je iemand een stapje verder kunt helpen", legt Smolenaars uit. "Zeg niet meteen dat ze onder tafel moeten kijken, maar omschrijf het een beetje cryptisch. Zo blijf je in de sfeer van het spel."

"Je kunt ook een WhatsApp-groep aanmaken waar je zelf als hulplijn in zit", vertelt Van Doorn. "Dan blijf je wat meer op afstand. Wij hadden iPads en laptops neergezet zodat we via de webcams mee konden kijken. Maar je kunt het ook gewoon heel basic houden. Je maakt iets voor elkaar. Dat wordt al heel snel superleuk."