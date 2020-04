Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn opeens veel meer mensen thuis. De buren links zijn gaan klussen, de buren rechts hebben de kinderen thuis, de buren boven zijn aan het werk. Hoe ga je om met elkaar in deze tijd?

"Ik woon in een appartementencomplex en zodra de zon gaat schijnen, gaan de ramen open en hoor ik overal muziek", vertelt Floortje Leenders (39)."Zelf ben ik gewoon aan het werk. Het lijkt alsof mijn buren de situatie totaal niet doorhebben en denken dat het vakantie is. Ik heb een mail gestuurd naar de woningbouwvereniging. Ik hoop dat zij er iets aan kunnen doen."

Tegen geluidsoverlast tijdens het thuiswerken kun je niet zoveel doen, zegt Marleen van Beek, juridisch adviseur bij de Nationale Adviesbalie. "Een muziekje is ieders goed recht, net als stofzuigen met de ramen open en klussen."

“Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om overlast nu binnen de perken te houden.” Anne-Marie van Leggelo, etiquette-expert

"Hoe frustrerend de overlast ook kan zijn, je kunt niet van iemand eisen om van 9.00 tot 17.00 uur muisstil te zijn. Je kunt wel met je buren een afspraak proberen te maken, om in ieder geval een paar uur per dag in rust te kunnen werken. "

Ook van een gezin met jonge kinderen kun je niet verwachten dat ze de hele dag stil blijven, zegt Van Beek. "Wel kun je er wat van zeggen als ze om 8.30 uur al met veel lawaai buiten aan het spelen zijn. Probeer samen te werken als buren, leg je schema's naast elkaar."

'Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid'

"De etiquette die normaal tussen buren geldt, geldt nu ook", zegt etiquette-expert Annemarie van Leggelo. "Maar we bevinden ons wel in een nieuwe situatie. Het is een tijd waarin je nog meer rekening moet houden met elkaar. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om overlast binnen de perken te houden."

Geluidsoverlast zal irritatiebron nummer een zijn, zegt Van Leggelo, zoals van lawaai van kinderen. "Ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van ouders om hun kinderen te vertellen dat ze overdag op hun stemgeluid moeten letten, nu we in deze situatie zitten. Als er sprake is van buren die er last van hebben, natuurlijk."

Ook kan er overlast zijn door de kluswoede die nu heerst."Als er buren thuis moeten werken of kinderen hebben die leren of studeren, bedenk dan of het per se nodig is om nú te gaan klussen. Wil je toch aan de slag? Meldt het dan aan je buren en vertel wat je gaat doen."

"Voor scholieren en studenten geldt: zet je muziek niet te hard overdag. Als je online een feestje organiseert waarbij je lawaai verwacht, vertel het dan aan de buren. Dat is normaal ook de regel."

Kinderen zijn veel thuis in deze periode en kunnen niet naar school. (Bron: 123RF)

'Pas als gesprek niet lukt stappen ondernemen'

Wat als de buren niet willen luisteren of meewerken? Van Beek: "Als het gesprek niet lukt en er sprake is van structureel overlast en harde muziek, kun je een stap overwegen naar de wijkagent, woningbouwvereniging of buurtbemiddelaar. Ook kun je een juridische hulplijn bellen."

"Een advocaat inschakelen is de allerlaatste stap. Maar daar schiet je nu niet veel mee op, want veel rechtbanken zijn dicht en alleen urgente zaken worden behandeld. Überhaupt wordt de sfeer daar nog grimmiger van. Zoek liever naar andere oplossingen."