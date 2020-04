De weersvoorspellingen zijn goed, en wie zin heeft om de tuin op te frissen of zelfs een complete metamorfose te geven, doet er goed aan om verder vooruit te denken. Wat kun je nu al doen om ervoor te zorgen dat je tuin in de zomer koel blijft? NU.nl won advies in bij twee deskundigen.

"Het gros van de mensen wil niet constant in de felle zon zitten", begint Léon Jacobs van hoveniersbedrijf Rodenburg Tuinen. "Je kunt dan werken met een schaduwdoek, of een pergolaconstructie. Maar wij vinden het eigenlijk veel mooier om in groen te werken."

Jacobs noemt dakbomen als voorbeeld. "Als je er daarvan meerdere naast elkaar plaatst, krijg je een prachtig schaduwdek. Als je daar dan een loungeset onder zet, heb je veel meer sfeer dan met een zonnewering die 5 meter uit je huis steekt. Bovendien help je de natuur nog een beetje."

Bij het inrichten van tuinen wordt tegenwoordig nog altijd veel gekozen voor bestrating. Dat is makkelijk qua onderhoud, maar er kleven ook nadelen aan. "Straatwerk houdt niet alleen warmte vast: het kan ook problemen opleveren bij een hoosbui. Met een grasmat of beplanting kun je het water als het ware een bepaalde richting op sturen."

Groen in de tuin zorgt niet alleen voor verkoeling, maar helpt ook bij afwatering. (Foto: 123F)

Hittebestendige planten

Hovenier Rik Barten van Vallei Groen kan dat beamen. "Ik werk graag met vaste planten die goed tegen droogte kunnen en lekker dichtgroeien. Aan rozen heb je nog best wat onderhoud, maar salvia kan bijvoorbeeld goed tegen hitte en hoef je maar heel weinig te snoeien."

Een vijver aanleggen raadt Barten niet direct aan. "In de volle zon krijg je dan veel algengroei, dat is best moeilijk om netjes te houden. Met een grotere natuurvijver heb je genoeg biodiversiteit, maar een kleiner watertje in de zon zou ik afraden. Tenzij je er wat meer energie in wil steken."

Volgens Barten komen er steeds meer soorten dakbomen op de markt en kunnen ook groendaken een goede oplossing tegen de hitte zijn. "Dat is mooi als je een veranda wil bouwen."

“Mijn garage is bedekt met sedumplanten en dat scheelt in de zomer 12 graden.” Léon Jacobs, hovenier

Groendaken als verkoeling

"Sedumdaken zijn prachtig", vindt ook Jacobs. "Zo'n plat dak met grind of een stuk zwarte kunststof kan ook loeiheet worden. Mijn garage is bedekt met sedumplanten en dat scheelt in de zomer 12 graden."

En ook hierbij kunnen planten helpen bij het tegengaan van wateroverlast. "Zo'n plant kan ontzettend veel water opnemen in het blad. Intussen kan ze ook maandenlang zonder water. Je hebt er dus eigenlijk geen omkijken meer naar."

De installatie heeft wel nog wat haken en ogen, hoewel er niet te moeilijk over gedacht hoeft te worden. "Bij een kwekerij kun je zelf een paar strekkende meters sedummatten kopen", legt Jacobs uit. "Je moet er alleen wel voor zorgen dat je de juiste dikte hebt, en letten op het type substraat."

“Hoe groener de tuin, hoe meer verkoeling je hebt.” Hovenier Rik Barten

Die voedingsbodem moet ervoor zorgen dat de planten goed hechten. "Je moet het dan vooral een paar keer goed nat maken, zodat de wortels er helemaal in trekken", vertelt Jacobs.

"Je kunt je tuin compleet bestraten en een houten schutting neerzetten", vertelt Barten. Of je maakt bijvoorbeeld een erfscheiding met een haag en een stukje gazon en een paar dakbomen. Dan krijg je opeens een heel ander beeld. En hoe groener de tuin, hoe meer verkoeling je hebt."