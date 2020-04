Wat is de beste stofzuiger? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Er zijn verschillende soorten stofzuigers. Robotstofzuigers en steelstofzuigers zijn populair, maar een gewone sledestofzuiger zuigt nog altijd het beste je huis schoon.

De Consumentenbond test stofzuigers op onder meer zuigprestaties, gebruiksgemak, stofuitstoot en geluid. Er zijn in totaal 160 stofzuigers getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een wat ouder model van Miele is nog steeds de Beste uit de Test. Een stofzuiger van Beko is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Miele Complete C3 Black Diamond EcoLine (2018) Prijs: 209 euro

Testoordeel: 7,5

De Miele is al wat ouder, maar wint het nog steeds van zijn concurrenten. Vooral in het zuigen van tapijt is hij erg goed. Op harde vloeren presteert hij iets minder goed, maar nog steeds ruim voldoende.

De stofzuiger stoot heel weinig stof uit en is energiezuinig. Het gebruiksgemak is ruim voldoende. Hij kan veel stof opvangen en is goed te bedienen. Ook is het bereik heel groot (12 meter) en is de buis aanpasbaar voor kortere of langere mensen.

De stofzuiger is wel erg zwaar. Het is dus geen stofzuiger die je gemakkelijk mee de trap op neemt.

Wil je wat minder uitgeven? Dan is deze Beko een goed alternatief, vooral als je geen huisdieren hebt. Hij zuigt het stof op harde vloeren en tapijt prima op. Maar met haren opzuigen van tapijt heeft hij wel veel moeite.

Ook deze stofzuiger stoot heel weinig stof uit. Op energiegebruik scoort hij een voldoende.

Het gebruiksgemak is niet zo prettig. Hij is lastig te dragen en te bedienen. Het bereik is met 8 meter ook niet erg groot, waardoor je vaker van stopcontact moet wisselen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.