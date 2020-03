Wat is het beste baby- en peuterstoeltje met Isofixbevestiging? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

In Nederland is een autostoeltje verplicht voor kinderen tot 1,35 meter. Er zijn babystoeltjes, peuterstoeltjes en kinderstoeltjes. Je kiest het juiste stoeltje op basis van het gewicht en de lengte van je kind. Daarnaast kun je kiezen tussen stoeltjes met gordel- of Isofixbevestiging.

De Consumentenbond test autostoeltjes op onder meer veiligheid en gebruiksgemak. Er zijn 133 stoeltjes getest die goed verkrijgbaar zijn.

Eerder dit jaar schreven we over de kinderstoeltjes met gordelbevestiging (voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar). We lichten nu de categorie baby-/peuterstoeltje met Isofixbevestiging uit. Deze zijn geschikt voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar (of tot 18 kg).

Binnen deze categorie komt een stoeltje van Britax Römer als Beste uit de Test. Een stoeltje van Cybex is de Beste Koop.

Deze M-versie van de Swingfix is al wat langer op de markt, maar wint het nog steeds van zijn concurrenten. Hij biedt zeer goede bescherming tijdens een botsing.

De Swingfix staat ook stabiel op de achterbank en de 'gordelloop' (waar de gordel doorheen gaat) is makkelijk aan te passen naar de grootte van je kind. Het stoeltje kan alleen achteruitkijkend worden geplaatst.

Verder scoort het stoeltje ook goed op gebruiksgemak en comfort. Wel is de ondersteuning voor de benen wat minder prettig en kan het vastgespen lastig zijn. Ook heeft je kind weinig zicht naar buiten door de bescherming aan de zijkanten van het hoofd. Een ander nadeel is dat het stoeltje erg zwaar is en behoorlijk wat ruimte in de auto inneemt.

NB.: Er kwamen binnen deze categorie meerdere autostoeltjes als Beste uit de Test. We lichten hier het autostoeltje uit dat het laagst geprijsd is.

De Cybex is ook al wat langer op de markt. De prijs-kwaliteitverhouding van dit stoeltje is nog steeds erg goed. En hij biedt goede bescherming tijdens een botsing.

Dit stoeltje kan zowel vooruit- als achteruitkijkend worden geplaatst. Het comfort is goed en het gebruiksgemak redelijk. Maar ook hier is de ondersteuning voor de benen minder prettig en kan het vastgespen lastig zijn.

Ook bij dit stoeltje heeft je kind weinig zicht naar buiten. Een ander nadeel is dat het stoeltje minder mooi is afgewerkt.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.