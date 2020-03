We kunnen elkaar niet meer aanraken, we kunnen niet langs onze opa's en oma's en de zieken bezoeken kan al helemaal niet. Wat Nederland dus massaal doet: achter glas wat vrolijkheid brengen met knutselwerkjes en bemoedigende teksten, en op de stoepen verschijnen overal stoepkrijtregenbogen.

Er is de berenjacht, waarbij Nederlanders een teddybeer verstoppen achter het raam. Kinderen lopen door de buurt en gaan met een kaart op jacht.

Er is #heelhollandplakt, een initiatief van Jeroen Heemskerk uit Lisse, die zag hoe zijn bollendorp deze lente voor het eerst niet opfleurde met bloemencorso's en toeristen. Heemskerk: "Op school zouden kinderen nu zonnetjes op het raam plakken. Dat doen we nu ook in Lisse. Ik ben helemaal geen knutselkoning, maar het dorp fleurt er wel van op!"

Binnen zes dagen zaten er 17.000 mensen in de Facebook-groep Heel Holland Plakt. Iedereen deelt daar zijn of haar kunstwerkjes. En SIRE kondige #daslief aan, waarmee de stichting anderen wil inspireren om ook iets "liefs" voor hun omgeving te doen en "daarmee het saamhorigheidsgevoel verder te vergroten".

Een oproepje om foto's van je versierde raam of stoep te laten zien zorgde voor een rijkelijk gevulde mailbox bij NU.nl:

Sylvester (10) Stefano (10) en Jaylynn (6) uit Grave schilderden een regenboog op het raam.

Marcus uit Utrecht was creatief met post-its.

Suzanne en haar dochter Elora schilderden een regenboog met eenhoorn op hun raam in Maarssen.

Expat Hyacinth Viaje maakte met haar zoon een flyer in drie talen.

Emma Amersfoort uit Houten schreef een briefje voor haar buren in het verzorgingstehuis.

Het raam van Paula van der Dulk uit Hillegom.

Ook in Duitsland wordt er geplakt. Dit raam is van Lotte Wouters in Hamburg.

De dochter van Martine van Went uit Noordwijkerhout gaat los met stoepkrijt.

Bibi en Bas uit Hillegom hebben lentekriebels.

De juffen en meesters van een basisschool in Helmond missen hun leerlingen. (Foto: Nicole van Hout)

En de kinderen van Nicole van Hout uit Helmond missen hun juffen en meesters.

Pretechopraktijken moeten een hoop zwangere vrouwen en hun partners teleurstellen. Om ze op te vrolijken maakte eigenaar Ria van der Meer van

Meer Echo's 4 fun in Maassluis dit hartje van echo's op het raam.

Lyana wordt bijna zes, maar haar feestjes kunnen niet doorgaan. Dus startte haar moeder Mariette Sassen uit Lelystad een kaartjesactie op Facebook, en bedankt alvast de postbode voor het extra werk dat hij moet gaan verrichten.

De kinderen van Peter de Waard uit Waspik steken voorbijgangers een hart onder de riem met beschilderde T-shirts.

Het vrolijke raam van de familie Tennissen, opgefleurd door dochters Anne, Jasmijn en Babet.

Jo Willekes uit Zaandam herinnert voorbijgangers eraan om te blijven lachen.

Ramona Weijenborg uit Doorwerth versierde haar raam, en verstopte er een beer voor de berenjacht.

Sylvia de Bood uit Hilversum tekende een groot hart op haar stoep.

Marjan Jager laat haar buurvrouw Wil weten dat ze niet wordt vergeten.

De kinderen van Jennifer Bakker uit Grijpskerk versieren hun straat met regenbogen en hartjes.