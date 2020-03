Dit is volgens experts hét moment om de houten vlonder aan te pakken: "Als je het af en toe bijhoudt en schoonmaakt dan heb je er weinig werk aan."

Het voorjaar is hét moment om het houten dakterras of de vlonder aan te pakken. Na de winter zien die vaak groen van de algen, en dat is naast niet erg fraai ook gevaarlijk voor wie van de eerste zonnestralen in de tuin wil genieten. Twee experts leggen uit hoe je die groene aanslag verwijdert.

Na de winter zien de houten planken in de tuin of op het dakterras er vaak niet meer zo mooi uit als in de zomer. Ze worden groen, er kan mos op groeien en ze worden glibberig.

"Vooral in de schaduw is dat zo", vertelt hovenier Sander Appelman van hoveniersbedrijf Tuinier. "Daar blijft het water langer op de planken liggen"

Waarom kun je de alg beter weghalen?

Voor het zicht is het netter om de groene aanslag te verwijderen, zegt Appelman. Maar ook voor de veiligheid. "Wij komen vaak ouderen tegen die iets in de tuin willen doen en niet willen uitglijden."

Daarnaast is het voor de planken ook beter om de alg weg te halen. "Hoe langer het erop zit, hoe dieper het in het hout trekt. Dan wordt het moeilijker om weg te halen en zullen ze sneller vervangen moeten worden."

Alg ontstaat volgens hovenier Marco Franken, van hoveniersbedrijf Tuinrijck, door de regen. "De algen zitten daarin. Ze blijven op je planken liggen en groeien daar door. Zodra de zon schijnt, lijkt het alsof ze weer verdwijnen, maar als het een klein beetje regent is de boel weer glad."

Hoe maak je de houten planken het best schoon?

Om de planken goed schoon te krijgen, hoeft er volgens beide experts geen schoonmaakmiddel aan te pas te komen. Franken gebruikt het liefst een borstel. "Daarna afspoelen met water en dan heb je er de rest van het jaar plezier van." Een hogedrukspuit raadt hij af. "Dan krijg je splinters en wordt je plank heel erg dun."

Appelman is het daar niet mee eens. Professioneel gebruikt hij het liefst een machine met een borstel, maar voor wie de vlonder of het dakterras zelf aan wil pakken, adviseert hij toch echt de hogedrukspuit. "Daarmee kom je bij randjes waar je anders niet komt. Daarnaast is het best een lastig karwei met de borstel, daar moet je een hoop kracht voor zetten."

Hoe vaak moet je dit herhalen?

Volgens Appelman herhaal je deze grote beurt in ieder geval elk voorjaar, in maart of april. Daarnaast sprayt hij het oppervlakte in regenachtige tijden eens in de maand in met een aanslagreiniger, want dan hechten de algen niet aan de planken. In de zomer is dat volgens hem niet nodig.

Wie vaak veegt en zorgt dat zich weinig bladresten op de vloer verzamelen, voorkomt al een boel, zegt Appelman. Dan ontstaat er namelijk geen laagje, dat zorgt voor alggroei. "Als je het af en toe bijhoudt en schoonmaakt dan heb je er weinig werk aan."