Wat is het beste babymatras? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Goede nachtrust is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Maar welk babymatras hoort daarbij? Voor babymatrassen is er een Europese veiligheidsnorm.

Voldoen aan deze norm is niet verplicht, maar uiteraard wel gewenst. Bij veel matrassen staat op de verpakking dat ze voldoen aan de eisen van de norm. Toch is dat bij lang niet al deze matrassen het geval, blijkt uit de test.

De Consumentenbond test babymatrassen op onder meer lichaamsondersteuning, vocht- en luchtdoorlating, veiligheid en levensduur. Er zijn in totaal 34 babymatrassen getest die goed verkrijgbaar zijn.

IKEA doet het erg goed in de test. Een model van IKEA is de Beste uit de Test en een ander model is de Beste Koop.

Beste uit de Test: IKEA HIMLAVALV 3D Richtprijs: 120 euro

Afneembare tijk: Ja

Testoordeel: 8,3

De HIMLAVALV 3D is een matras met een kern van 3D-kunstofvezels. Het formaat is 120 x 60 cm.



Het matras scoort op alle punten voldoende tot goed. Hij slaagt voor alle veiligheidstests en de lichaamsondersteuning en vochtdoorlating zijn goed. Opvallend is de zeer goede luchtdoorlating. Dit is zelfs zo goed dat het matras soms wat te koud kan zijn voor pasgeboren baby's.

De tijk is afneembaar en je kunt hem wassen op 60 graden. De tijk daarna weer om het matras doen, gaat iets minder soepel.

Beste Koop: IKEA PELLEPLUTT Richtprijs: 20 euro

Testoordeel: 7,9

Afneembare tijk: Ja

Heb je wat minder te besteden? Dan is dit matras een prima alternatief voor een mooie prijs. Dit matras is wat dunner (6 cm) en heeft een formaat van 119,5 x 60 cm. De vulling is 1 massieve laag polyether.

Het matras slaagt voor alle veiligheidstests. De lichaamsondersteuning en luchtdoorlating zijn niet super, maar wel voldoende.

Verder scoort dit matras vooral op het gebied van levensduur en gebruiksgemak erg goed. Net als bij de Beste uit de Test is de tijk afneembaar en kun je hem wassen op 60 graden.

Een nadeel is dat het matras erg dun is. Ook is de vochtdoorlating wat minder goed.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.