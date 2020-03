Ouders en kinderen zijn meer dan ooit op elkaar aan gewezen. Van thuisonderwijs tot spel en beweging; levens moeten anders worden ingericht. Nieuwe obstakels, maar ook nieuwe mogelijkheden. NU.nl won advies in bij twee (ervarings)deskundigen

"Pick your battles", is de eerste tip die orthopedagoog Annalotte Ossen wil meegeven. Ouders en hun kinderen maken samen een intensieve tijd door, dus is het verstandig om niet overal een punt van te maken.

"Kinderen laten hun emoties het meest zien op de plekken waar ze zich het veiligst voelen", vertelt Ossen, die zelf twee jonge kinderen heeft en via sociale media tips voor ouders deelt. "Je ziet nu alles van elkaar. Dat is even wennen."

“Kinderen hebben veel behoefte aan fysiek contact om prikkels en spanningen te verwerken.” Annalotte Ossen, orthopedagoog

Fysiek contact en structuur

"Het is goed om spanningen te laten ontladen", legt Ossen uit. "Zorg voor beweging, ga naar buiten waar het kan. En ga ook bij jezelf na wat helpt als je een verandering doormaakt. Zie je gezin als een team, ondersteun elkaar. Daar hoort soms ook een stukje acceptatie bij. Emoties zijn er nou eenmaal, dus laat ze er dan maar uit."

“In Niger hadden we nauwelijks internet, hier zijn zo veel bronnen om aan te boren. Ik weet zeker dat we veel creativiteit uit deze periode kunnen halen.” Willienke Westerkamp, moeder van drie kinderen

"Kinderen hebben veel behoefte aan fysiek contact om prikkels en spanningen te verwerken", weet Ossen. "Vier keer per dag is genoeg om te overleven, acht om een band te onderhouden en twaalf om te ontwikkelen. Knuffelen met je kind is heel belangrijk. Lees samen iets interessants en ga lekker tegen elkaar aan zitten. Samen dansen, stoeien; het kan op allerlei manieren."

Met korte projectjes hou je het leuk. (Foto:123F)

Maak daarnaast een heldere planning voor de dag. "Schoolwerk, een activiteit, lunchen; geef kaders mee waarbinnen je kind zelf kan meedenken", legt Ossen uit. "Voorbespreken is daarbij makkelijker dan nabespreken. Communiceer bijvoorbeeld ook duidelijk wat er gebeurt als je aan het werk bent, en wat je dan van je kind verwacht."

Periode van creativiteit

Willienke Westerkamp weet inmiddels alles van zulke dagen structureren. De moeder van drie kinderen (twee, vijf en acht jaar) woonde tussen 2014 en 2019 in Niger, waar ze met haar echtgenoot ontwikkelingswerk deed. De ouders zorgden meerdere periodes voor thuisscholing. Ook moest het gezin soms gedwongen thuisblijven vanwege gevaarlijke situaties in het land.

"De kinderen hebben heel goed geleerd om zichzelf te vermaken", vertelt Westerkamp. "Ik merk dat ze daar veel creativiteit door hebben ontwikkeld."

“Korte projectjes zijn prettig. Zo blijft het leuk en hou je een beetje een ritme aan.” Willienke Westerkamp, moeder van drie kinderen

Sinds december is het gezin weer terug in Nederland. "We hebben de afgelopen drie maanden ontzettend genoten van allerlei uitjes", vertelt de moeder. "Dat kon in Niger niet. De situatie van nu voelt dus ergens weer een beetje vertrouwd."

"We hebben nu wat plantjes gehaald om een uurtje in de tuin te werken", vertelt de moeder. "Morgen gaan we daar dan weer verder mee. Korte projectjes zijn prettig. Zo blijft het leuk en hou je een beetje een ritme aan."

Thema: België

Thema's werken ook goed. "Dan kies je bijvoorbeeld 'België' uit, en ga je samen brainstormen. Liedjes, knutselen, koken. Als we het met z'n allen bedacht hebben, zie je ook dat ze er echt zin in krijgen."

In Nederland gaat dat nog veel beter dan in Niger, merkt Westerkamp. "De scholen zijn natuurlijk dicht, maar verder hebben we het in dit land nog steeds heel luxe. In Niger hadden we nauwelijks internet, hier zijn zo veel bronnen om aan te boren. Ik weet zeker dat we veel creativiteit uit deze periode kunnen halen."