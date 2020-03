Wil je jouw huis een opfrisbeurt geven, zonder dat het te veel geld kost? Met deze vier ideeën van vtwonen upgrade je jouw huis met een klein budget.

De kringloopwinkel

De kringloopwinkel is misschien wel de meest voor de hand liggende tip. Iedereen heeft er wel een in de buurt. We snappen dat het niet je eerste gedachte is als je denkt aan een nieuw interieur.

Tóch kan de kringloopwinkel een goed uitgangspunt zijn. Vintage banken, eetkamerstoelen of woonaccessoires kunnen een prachtige toevoeging zijn aan je interieur. Natuurlijk vind je er ook woonitems waar je liever voorbij loopt. Maar als je goed kijkt, geduld en een beetje geluk hebt, zit er ongetwijfeld iets moois tussen

Marktplaats

Eigenlijk is Marktplaats een online kringloopwinkel. Het voordeel: je kunt vanaf de bank gericht zoeken. Ook op Marktplaats vind je allerlei moois dat soms zelfs nooit gebruikt is. Daarnaast kun je op zoek naar items die niet meer te koop zijn. Of naar een meubel dat te duur is om nieuw in de winkel te kopen. Heb je geluk? Dan tik je misschien wel een mooi vintage item op de kop voor weinig geld.

Zelf aan de slag

Om iets zelf te maken hoef je nog niet altijd enorm creatief te zijn. Wil je bijvoorbeeld een marmeren tafel maken? Dan kun je het onderstel en het blad los van elkaar kopen en op elkaar bevestigen. Of bekleed een simpele witte salontafel met marmerfolie. Op deze manier bespaar je ook nog geld. Meteen aan de slag? Hier vind je nog meer DIY-ideeën.

Kleine veranderingen, groots resultaat

Een klein budget betekent niet dat je je favoriete woonwinkels uit je hoofd moet zetten. Kleine dingen kunnen ook een verschil maken in huis. Nieuwe kussens op de bank of een groot bloemstuk op tafel bijvoorbeeld. Hoe je jouw huis een mini-make-over kunt geven lees je hier.