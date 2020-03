Stofzuigen, dweilen, ramen lappen, wc schoonmaken: het huishouden is vaak een riedeltje dat iedere week opnieuw wordt uitgevoerd. Maar welke dingen vergeten we vaak?

Huishouddeskundige Zamarra Kok denkt dat mensen wat slordig kunnen zijn met schoonmaken, omdat ze het niet leren van hun ouders. "Daarom staan mensen er niet bij stil dat bepaalde dingen ook meegenomen moeten worden bij een poetsbeurt. Ze doen maar wat en ruimen vooral zichtbaar vuil op."

Wat vergeten mensen schoon te maken?

Het valt haar op dat mensen vergeten om dingen schoon te maken die veel aangeraakt worden. "Zoals lichtknopjes, kastgrepen, deurklinken, een toetsenbord en de afstandbediening." Maar ook aan apparatuur, zoals de wasmachine, vaatwasser en droger, wordt volgens haar vaak niet gedacht.

Huishoudcoach Els Jacobs denkt daarnaast dat bovenkanten, onderkanten en achterkanten van meubels vaak worden overgeslagen. "De bovenkant van een vitrinekast, de onderkant van een wastafel of de achterkant van een dressoir. Ze zijn niet direct zichtbaar en dus valt het je niet op."

Bovendien is iedereen volgens haar zo druk met de gangbare schoonmaakklussen, dat we aan andere dingen niet toekomen. "Kasten en laden die we heel vaak gebruiken, zoals bestekladen en pannenladen, worden ook minder vaak schoongemaakt. Het intensieve gebruik ervan maakt je min of meer 'blind' voor het vuil dat zich er ophoopt."

Waarom moeten deze plekken wel schoongemaakt worden?

Plekken die veel aangeraakt worden, wemelen volgens Kok van de bacteriën en virussen. "Dat is op zich niet zo erg, er zijn namelijk heel veel goede bacteriën en daar krijg je niks van. Maar als één van je huisgenoten verkouden is of een ander virus heeft, kun je op deze manier zelf besmet raken."

Een vieze vaatwasmachine kan gaan stinken, een niet schoongemaakte wasmachine kan vlekken achterlaten en in de wasdroger kan brand ontstaan. "De droger is de grootste oorzaak voor brand in huis en in negen van de tien gevallen ontstaat die doordat het apparaat niet goed schoon is."

Bij spullen waarvan je de onder-, boven- of achterkant vergeet, is het volgens Jacobs niet zo erg als er wat stof ophoopt. "Je kan deze plekken dan ook prima aanpakken bij een kleine of grote voorjaarsschoonmaak, waarbij je de meubels van de kant haalt en ze eens goed onder handen neemt. Maar voor intensief gebruikte plekken als keukenladen geldt dat deze vanuit het oogpunt van hygiëne juist wel regelmatig meegenomen moeten worden bij de schoonmaak."

Hoe maak je deze plekken schoon?

Contactpunten maak je volgens Kok schoon met een doekje met allesreiniger. Wekelijks is hierbij voldoende, tenzij iemand ziek is. Dan kun je volgens haar het best dagelijks langs de punten gaan en erbij eventueel wat alcohol of ontsmettend schoonmaakmiddel gebruiken.

Plekken met veel stof zijn goed af te nemen met een stofzuigerslang met daarop een kleine borstel, zegt Jacobs. "Vergeet daarbij de muur waar ze tegenaan stonden niet."

Daarna is het nog een kwestie van afnemen met een vochtige doek. "Deze plekken zijn prima aan te pakken bij een kleine of grote voorjaarsschoonmaak."

Voor het schoonmaken van lades geeft Jacobs de tips om jezelf aan te wennen om er elke laatste week van de maand één of twee te doen. "Dan weet je zeker dat elke lade(kast) regelmatig aan de beurt komt. Gebruik hiervoor schoonmaakmiddelen die je normaal gesproken graag gebruikt, zoals allesreiniger, baking soda of gewoon warm water en een microvezeldoekje."