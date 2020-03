Wat is de beste wasmachine voor huishoudens van meer dan vijf personen? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Bestaat jouw huishouden uit vijf of meer personen? Dan is het handig dat je wasmachine tenminste 8 kilo was kan verstouwen. Meer mag natuurlijk ook altijd.

De Consumentenbond test wasmachines met een capaciteit van 8 tot 17 kilo op onder andere schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energie- en waterverbruik en programmaduur. Andere aspecten waar we op hebben getest zijn gebruiksgemak en lawaai. In totaal zijn er 203 wasmachines getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een wasmachine van Samsung komt als Beste uit de Test. Beste Koop is een wasmachine van Siemens.

Van alle toppers uit de wasmachinetest heeft deze Samsung een zeer scherpe aanschafprijs. Daarvoor krijg je een luxe wasmachine, uitgevoerd met vele programma's en bediening via een app.

Hij wast uitstekend schoon en is vooral goed in het schoonwassen van katoen en synthetische kledingstukken. Verder spoelt hij heel behoorlijk en centrifugeert de was keurig droog. Met de koolborstelloze motor wast en centrifugeert de wasmachine redelijk stil. De capaciteit van de trommel is 10 kilo.

Nadeeltje is wel dat deze Samsung niet behoort tot de zuinigste wasmachines.

NB.: Er kwamen meer wasmachines als Beste uit de Test. We lichten hier de wasmachine uit die het laagst geprijsd is. Deze wasmachine is gelijk aan de Samsung WW10N642RPA/EN, die ook gunstig geprijsd is, maar iets minder breed verkrijgbaar.

De trommel van de Siemens heeft een capaciteit van 8 kilo. Deze machine scoort hoog op het onderwerp schoonwassen. Vooral katoen wast hij schoon. Ook met het centrifugeren zit het wel goed met deze Siemens.

Hoewel deze machine een ruime keuze heeft aan wasprogramma's, zit er geen programma op voor een voorwas. Ander nadeel is dat hij niet goed is in spoelen. Maar eigenlijk geldt dat voor vrijwel alle wasmachines.

De Siemens is een degelijke machine voor een fatsoenlijke prijs.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.