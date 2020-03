Koolmonoxidevergiftiging blijft een onderschat probleem. Jaarlijks belanden er tientallen mensen in het ziekenhuis door het kleur-, geur- en smaakloze gas. Wat kun je doen om gevaar te voorkomen? En waarom moet je ook komende zomer nog alert zijn? NU.nl zet de belangrijkste tips op een rij.

Tussen afgelopen november en januari zijn er 56 slachtoffers van CO-vergiftiging geregistreerd, laat de Nederlandse Brandwonden Stichting weten. Persvoorlichter Maybritt van Doorn legt uit dat het werkelijke aantal hoger zou kunnen liggen. Koolmonoxide is lastig te registreren, mensen met vage klachten worden niet als slachtoffers meegeteld.

Hoofdpijn, misselijkheid, verwarring en een versnelde hartslag zijn een aantal vroege symptomen van blootstelling aan koolmonoxide. Trekken deze verschijnselen weg zodra je naar buiten gaat en het huis ventileert, dan zou dat op een probleem kunnen wijzen.

Verkeerd geplaatste melders

"Een geel-oranje waakvlam in je verbrandingstoestel wijst op een gebrek aan zuurstof", vult Van Doorn verder aan. "Bij een goede verbranding is deze vlam blauw."

"Maar het is verder heel lastig te herkennen", vervolgt de voorlichter. "Daarom is er ook zo'n noodzaak om een koolmonoxidemelder in je huis te hebben. In 2018 had slechts 25 procent van de huishoudens zo'n melder. Daarvan is ook nog een deel verkeerd geplaatst."

Op de landelijke site van de brandweer wordt over dat laatste uitgebreid advies gegeven. In ruimtes met een mogelijke bron van koolmonoxide, zoals een cv-ketel of open haard, hoort een melder aan het plafond te hangen. In overige ruimtes moet het apparaat op ademhoogte hangen.

Denk er bij het plaatsen aan dat de melder niet naast een raam of muur zit. Objecten aan het plafond kunnen ook verhinderen dat het apparaat z'n werk doet. De NVWA deed in 2016 onderzoek naar geschikte- en ongeschikte apparaten. Bekijk ze hier.

In deze volgorde moet je handelen bij koolmonoxide in je huis: Waarschuw huisgenoten en zorg dat iedereen naar buiten gaat.

Denk eraan om eventuele huisdieren mee te nemen.

Bel 112 zodra je buiten bent.

Ga in geen geval meer naar binnen.

Hardnekkige fabeltjes

Tips om melders zo laag mogelijk bij de grond te houden, mogen naar het rijk der fabelen worden gestuurd. Koolmonoxide is lichter dan lucht, in tegenstelling tot kooldioxide.

Waan jezelf ook niet direct veilig in een modern huis met een gloednieuwe cv-ketel. "Woningen hebben tegenwoordig vaak een goede ventilatie", vertelt Van Doorn. "Maar een verkeerd geïnstalleerde ketel kan nog steeds voor problemen zorgen. Laat hem daarom ook jaarlijks controleren door een gecertificeerd bedrijf."

CO-vergiftiging klinkt als een probleem dat zich alleen in de koude maanden afspeelt, maar ook daar moeten mensen zich niet op verkijken. Zo waarschuwde de brandweer in Dortmund afgelopen zomer voor het gevaar van koolmonoxide tijdens de hete maanden.

Ook risico in zomermaanden

Alle ramen dichthouden en de airco laten blazen, kan problemen veroorzaken. Van Doorn: "Wanneer er lucht uit een ruimte wordt gezogen die niet wordt aangevuld met zuurstofrijke lucht van buiten, kun je ook een teveel aan koolmonoxide krijgen. En de verwarming mag intussen wel uitstaan, maar de ketel draait natuurlijk ook nog steeds om warm water te krijgen."

Goed om te weten is verder dat melders alleen afgaan bij alarmerende concentraties van het gifgas. Omdat een constante lagere hoeveelheid ook ongezond kan zijn, heeft Van Doorn nog een extra tip. "Melders met een schermpje zijn een goede investering. Op die manier zie je het ook als er een lagere concentratie dan 50ppm in je huis is."