Mis je ruimte of het gevoel van ruimte in huis? Met deze ideeën van vtwonen voeg je binnen een handomdraai wat extra vierkante meters toe.

Licht

Voor de meeste mensen is het creëren van licht in kleine ruimtes geen onbekende tip. Maar het werkt echt. In alle opzichten. Zowel natuurlijk- als kunstmatig licht. Lichte kleuren in huis voelen ruimtelijker aan. Op de wand, op de vloer, het plafond, maar ook in je meubels. Natuurlijk licht en lichte kleuren gaan hand in hand, want licht weerspiegelt op lichte oppervlakken. Ook met kunstmatig licht kun je ruimte creëren. Hang niet één lamp op, maar gebruik meerdere lichtbronnen, zoals spotjes. Doordat je het licht van meerdere punten laat komen, voelt de ruimte groter.

Een mooi geheel

Creëer daarnaast eenheid in huis. Bijvoorbeeld door overal dezelfde gordijnen op te hangen of je vloer in meerdere ruimtes door te laten lopen. Wil je een kamer groter laten lijken? Gebruik dan lange houten planken, het liefst in een lichte kleur. Lange rechte lijnen zorgen voor de illusie van een langere, ruimtelijke kamer.

Neem je ogen in de maling

Gebruik schilderijen en spiegels. Je weet wel, van die schilderijen met diepte waar je optisch bijna in kunt lopen. Spiegels geven het gevoel van ruimte. De ruimte weerspiegelt en lijkt hierdoor twee keer zo groot.

Lucht

Staan jouw meubels strak tegen de muur? Haal ze eens een stukje van de muur af. Dit creëert luchtigheid in huis. Je kan de bank zelfs in het midden van de kamer zetten. Hierdoor splits je de kamer in tweeën en heb je opeens een extra ruimte. Voor de eettafel geldt hetzelfde. Zorg dat je er omheen kunt lopen. Een ronde tafel is hiervoor een goed idee.

Opbergen

Naast het optisch ruimer maken van een ruimte, kun je ook letterlijk meer ruimte creëren. Je denkt misschien dat je alle ruimtes in huis goed benut, maar wie weet zijn er dingen waar je nog niet aan hebt gedacht. Neem bijvoorbeeld je keukenkastjes: je denkt dat ze vol staan, maar als je een plank in het midden plaatst heb je twee keer zoveel ruimte. En kijk eens naar wat ongewone plekken zoals boven de deur. Een goede plek voor een boekenplank met boeken waar je toch niet vaak naar grijpt. Lees hier meer tips om bergruimte te creëren.

Multifunctionele meubels

Multifunctionele meubels zijn de perfecte manier om opbergruimte te creëren zonder dat het extra ruimte inneemt. Er zijn veel manieren, zoals een opbergbankje in de hal of aan de eettafel plaatsen. Een ander idee is een tafeltje, bureau of een bed die je tegen de muur kunt inklappen.

Tip: De eerste stap naar een ruimer huis is een opgeruimd huis.