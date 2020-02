De kinderen opvoeden, het eten opdienen, de tuin aanharken; deze mensen zorgen ervoor dat het huishouden van een ánder op rolletjes loopt. Deze week: Lola van Leeuwen (28), nanny bij een gezin met een tweeling, in Amsterdam.

"Ik werk nu bijna twee jaar als nanny, eerst in Arnhem en nu in Amsterdam", vertelt Van Leeuwen. "Ik zorg op dit moment dertig uur per week voor twee baby's. Ik geef ze flesjes, ik breng ze naar bed, ik ga met ze naar buiten. Het gezin woont op de derde etage en ik moet de baby's van drie hoog naar beneden tillen en in de kinderwagen zetten."

Van Leeuwen maakt echt deel uit van het gezin, vertelt ze. "Je hoort erbij en je bent medeopvoeder. Dat geeft veel verantwoordelijkheid. Het begon bij mij als een bijbaan, maar ik besloot al snel om me te gaan professionaliseren. Toen heb ik me ingeschreven bij een bureau voor nanny's."

'Soms botst het met de ouders'

Hoe is het om in iemands anders huis te werken en de kinderen te helpen opvoeden? Elk begin is spannend, vertelt Van Leeuwen. "Soms kan de manier van de ouders botsen met hoe je zelf bent opgevoed. Hoe lang mogen de kinderen achter de tv, computer en telefoon? Bij één gezin ben ik weggegaan, omdat ik het niet eens was met de manier waarop het ging. Het kind mocht doen en laten wat hij wilde."

Naast het opvoeden van de kinderen werkt Van Leeuwen ook in huis, al doet een schoonmaker het echte schoonmaakwerk. "Ik doe wat klusjes voor het gezin, zoals boodschappen. Ook draai ik wasjes en verschoon de bedden. Ik zorg er voor dat het een beetje is opgeruimd en dat de keuken netjes is als de ouders weer thuiskomen."

Dansen voor de baby's

In Arnhem werkte Van Leeuwen juist met wat oudere kinderen, die ze ook van school moest halen. "Dan maakte ik een praatje met ze als ze thuis waren, bakte een tosti voor ze. Ze vonden het fijn dat er iemand echt bij ze thuis was."

In die tijd trok ze ook veel op met de moeders van de schoolgaande kinderen. "We ondernamen met z'n allen activiteiten, heel gezellig. Dat mis ik nu wel een beetje nu ik voor twee baby's zorg."

Nanny zijn is niet iets voor iemand die al snel de muren op zich af voelt komen, zegt Van Leeuwen. "Je moet zelf gezelligheid kunnen creëren. Er staat bij mij altijd muziek aan en ik zing en dans voor de baby's. Ik geniet ervan om te zien hoe ze daarop reageren. De tijd gaat dan snel voorbij. "

Spelen in eigen omgeving

Het fijne aan een nanny aan huis is dat kinderen in hun eigen omgeving met hun eigen speelgoed kunnen spelen, zegt Van Leeuwen. "Het is heel huiselijk. Verder ga ik er ook op uit en onderneem ik wat met ze. Ik kan zelf de dag inplannen, dat geeft veel vrijheid."

Van Leeuwen denkt dat de tweeling haar herkent, als ze binnenkomt. "Ze lachen al naar me. De twee jongens van een gezin in Arnhem waar ik werkte, gingen zelfs aan mijn benen hangen als ik wegging. Ik moest mezelf los worstelen om weg te komen."