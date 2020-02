Wil je graag wat meer kleur in huis brengen maar vind je dat lastig? Je bent niet de enige. Het kan spannend zijn om van neutrale kleuren af te stappen. vtwonen helpt je op weg.

1. Verf (een deel van) de muur

De meest voor de hand liggende tip is het verven van de muur. Je hoeft niet meteen de hele muur te verven. Je kunt er ook voor kiezen om een lambrisering of gekleurde cirkel op de wand te verven.

Een geverfde lambrisering doet knus aanvoelen in een grote woonkamer en kan een kleine hal langer laten lijken. Kies je voor een lambrisering en wil je die extra benadrukken? Verf er dan een donkere streep op.

2. Kies een kleur

Kijk voor je gaat verven eerst goed naar de ruimte. Bedenk wat je voor sfeer wil neerzetten. Door alle wanden in dezelfde tint te verven creëer je een samenhangend geheel. Verf daarna een klein stukje met een tester. Op deze manier kun je aan de kleur wennen.

Wil je met verschillende kleuren werken? Kies dan voor verschillende tinten uit hetzelfde kleurpalet. Zo voorkom je dat je de fout in gaat. Laat de kleur op de muur ook terugkomen in je accessoires voor eenheid. Wil je de laatste trends volgen? Ga dan aan de slag met bruin, de trendkleur van 2020.

3. Planten en bloemen

Planten en bloemen zijn goed voor de geest en aangenaam voor het oog. Daarnaast is het gebruik van groen een makkelijke manier om kleur in huis te brengen. Kies bijvoorbeeld voor de krokus, flamingoplant of een orchidee. Wil je liever wat afwisseling? Een gekleurd boeket kun je na een week (of twee) vervangen door een ander exemplaar.

4. Kleurrijke accessoires

Een gemakkelijke manier om kleur toe te voegen is het gebruik van accessoires. Zoals kussens op de bank, die je gemakkelijk kunt toevoegen of weghalen. Hetzelfde geldt voor kandelaars, fotolijsten en vazen. Schaf een gekleurd vloerkleed aan als je een grotere verandering aandurft.

5. Kunst met kleur

Laat ook in je kunst kleur terugkomen. Ga op zoek naar een groot kleurrijk kunstwerk of maak je eigen kunst. Verzamel alle kleurrijke dingen die je mooi vindt: stukjes papier, afbeeldingen uit een magazine, foto's of mooie bladeren uit de natuur. Schuif ze heen en weer op een schildersdoek tot je tevreden bent met de compositie, en plakken maar.