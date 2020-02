Wit, zwart, bont, katoen, satijn, wol. Zoveel soorten kleding, die allemaal op den duur de wasmachine in moeten, en dan ook nog al die wasprogramma's. Hoe was je je kleding het beste?

Kleding moet gewassen worden. Volgens huishoudcoach Els Jacobs hopen zweet, schilders en ander vuil op je kleding zich op tijdens het dragen, en dat zie je niet allemaal terug in de vorm van vlekken.

Wat je draagt gaat stinken, zegt Kevin Zara, directeur van wasserijbedrijf Mr. Timesaver. "Onze lichaamsvloeistoffen in combinatie met lichaamswarmte hebben de neiging om vieze geuren na te laten. Vooral rond het okselgebied. Soms is dat niet direct duidelijk voor jou, maar je zult zeker niet fris ruiken na een draagbeurt."

Kledingstukken die daarom na iedere draagbeurt gewassen dienen te worden, zijn volgens Zara: T-shirts, onderhemden en tanktops. Ook witte kledingstukken, vooral overhemden, kunnen volgens hem het best na één keer dragen de wasmachine in. "Zweet, deodorant en lichaamswarmte zijn een slechte combinatie en kunnen gele vlekken veroorzaken."

Hoe was je kleding?

Volgens Jacobs is het handig om het wasvoorschrift op het etiket in je kleding te volgen. Dan blijft het wasgoed zo lang mogelijk mooi in vorm en kleur. Eruit geknipt? "Doorgaans geldt dat het handig is om kledingstukken van dezelfde stof en kleur tegelijkertijd te wassen, omdat ze eenzelfde behandeling nodig hebben. Zo voorkom je krimpen en verkleuring."

Kleurige kleding en spijkerbroeken kunnen na een paar wasbeurten gewoon bij wit. (Foto: 123F)

Volgens Zara kunnen de meest alledaagse hemden, ondergoed en spijkerbroeken daarnaast op 30 graden worden gewassen. Hij beveelt aan om de kledingstukken binnenstebuiten te keren, dan blijven ze mooier. Een kopje azijn aan je was toevoegen is een goede tip, zegt hij. "Voor wat extra frisheid."

Kleurrijke kleding en spijkerbroeken kunnen na een aantal keer wassen gewoon bij wit, zegt Zara. "Dan geven ze niet langer kleur af, en wordt je witte overhemd dus niet roze van een rode sok." Hij waarschuwt ervoor om ritsen altijd te sluiten, om scheuren in je kleding en het rubber van je wasmachine te voorkomen. Om de knopen op je kleding niet kwijt te raken, maak die voor het wassen los.

Hoe voorkom en behandel je vlekken?

Vlekken voorkomen begint bij de dagelijkse hygiëne, zegt Zara. "Zorg ervoor dat je de nek en oksels niet vergeet schoon te maken en minimaliseer het gebruik van lotions, oliën, parfums en andere producten rondom de nek."

Bij vlekken van saus, drank of ander eten is het belangrijk om meteen het overtollige product weg te halen. "Schep het voorzichtig met een lepel van de kleding af. Zo kun je ervoor zorgen dat de vlek in ieder geval niet erger wordt."

Gebruik vervolgens zo snel mogelijk koud water aan de achterkant van de vlek en wat wasmiddel op de vlek. "Gebruik daarna een vlekverwijderaarspray en laat deze minimaal tien minuten intrekken voordat je het kledingstuk wast. Het is het beste om de spray aan beide kanten van het kledingstuk te gebruiken." Daarna is het een kwestie van goed spoelen of even meewassen in de wasmachine.

Hoe hou je het vervolgens bij?

Volgens Jacobs is het goed om drie wasmanden ter grootte van de wastrommel te kopen. "Sorteer hier vuile was in, bijvoorbeeld naar kleur. Zo zie je in een oogopslag wanneer er een was gedraaid moet worden."

Deze kleding was je na één keer dragen: T-shirts

Onderhemden

Tanktops

Witte overhemden