Wat is het beste koffiecupsysteem? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met cups of capsules zet je snel en eenvoudig je espresso. Ideaal voor wie geen tijd of zin heeft om zich te verdiepen in zaken als koffiebonen, maling en temperatuur. Gewoon een cup of capsule in de machine, een druk op de knop en je hebt een lekker kopje espresso.

De Consumentenbond test verschillende soorten espressomachines op onder meer kwaliteit van de espresso, gebruiksgemak en temperatuur. Er zijn in totaal 202 espressomachines getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie koffiecupsystemen is een Nespresso-systeem van Sage de Beste uit de Test. Een Dolce Gusto-model van Krups is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Sage Nespresso Creatista Uno SNE500 Zwart

Prijs: 288 euro

Testoordeel: 9,3

Zeer gebruiksvriendelijk en uitstekende kwaliteit espresso

De Sage is misschien wat prijzig, maar daar krijg je veel voor terug. Zo scoort hij een 9,3 voor de kwaliteit van de espresso en een 9,9 op gebruiksgemak. Maar dat niet alleen. Dit model komt op alle punten erg goed uit de test.

Het is een espressomachine voor Nespresso-cups. Je zet met deze machine 1 kopje espresso per keer. De programmakeuze werkt eenvoudig.

Hij heeft een automatisch stoompijpje voor het opschuimen van melk met diverse instellingen. Dit stoompijpje maak je eenvoudig schoon met het speciale reinigingsprogramma.

Beste Koop: Krups Dolce Gusto Infinissima KP1701 wit

Prijs: 65 euro

Testoordeel: 8,6

Zeer goede kwaliteit espresso

De Krups is een machine voor koffiecups van Dolce Gusto. Hij heeft geen mogelijkheid om melk op te schuimen. Je kunt wel koffievarianten met melk maken met Dolce Gusto-melkcapsules.

Met een 9,1 is de kwaliteit van de espresso heel goed. De machine is compact en heeft weinig onderhoud nodig. De bediening werkt eenvoudig. Net als bij de Sage zet je met de Krups 1 kopje espresso per keer.

Een nadeel is dat het verstellen van de kopjeshouder wat lastiger werkt.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.