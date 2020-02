Roken verdwijnt steeds meer uit het publieke domein, maar een huis blijft privéterrein. Wat gebeurt er met een woning als er iemand in rookt? Hoe ongezond zijn gele muren en hoe krijg je vieze rooklucht en verkleuringen weg?

"Meneer Cornelissen, kunt u komen? Mijn muur kleurt bruin!" Eric Cornelissen, expert op het gebied van binnenmilieu bij onderzoeksinstituut TNO, werd begin jaren negentig vaak ingeschakeld als de muren en plafonds verkleurden door rook.

In die tijd werd er nog ruimschoots gepaft én werden de woningen luchtdichter gemaakt, waardoor de rook sneller bleef hangen. "Binnen een paar maanden had je al bruin behang", vertelt Cornelissen. "We deden onderzoek en metingen in deze woningen. Doordat er minder ventilatie was, sloeg de teer snel op de wanden."

"Als er niet wordt geventileerd, blijft de rook staan en hecht zich aan alles in de woning", vertelt Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde aan Maastricht University.

"Dat gebeurt al bij het roken van enkele sigaretten. Hoe meer er wordt gerookt zonder ventilatie, hoe sneller de kamer verandert in een rookhok. Langzamerhand zorgen teer, roet en nicotine voor gele verkleuring."

'Kamer waar recent gerookt is, is schadelijk'

In de uitgeblazen rooklucht zitten allerlei stofjes. Deze deeltjes blijven kleven in de kamer. Daar zitten ook kankerverwekkende stoffen bij.

"Tot een jaar of tien geleden werd nog niet gedacht dat kamers waarin gerookt werd schadelijk waren", vervolgt Van Schayck. "De stank werd vervelend gevonden, daar bleef het bij. Maar na promotieonderzoek van Sasha Hutchinson bij Maastricht University onder zo'n tweeduizend Limburgse gezinnen, bleek dat de kinderen last kunnen hebben van dit 'derdehands' roken."

“Om rookgeur weg te krijgen kun je bakjes met gemalen koffiebonen in huis neerzetten.” Anoesjka Imambaks, directeur huishoudservice Maid at Home

Maar - dit gaat gelukkig alleen op als er recent gerookt is in de kamer en de rook er nog zweeft. "Als de stoffen eenmaal echt gebonden zitten aan de muren, zijn ze niet meer schadelijk. Tenzij je de rooklucht nog heel goed ruikt en je er heel gevoelig voor bent."

Bij elke gerookte sigaret komen stoffen vrij die de ruimte ingaan. (Foto: Thinkstock)

Gemalen koffie tegen de geur

"Als er gerookt is in een huis, ruik ik het meteen", zegt Anoesjka Imambaks, directeur van huishoudservice Maid at Home. "Soms worden er verstuivers gebruikt om de geur te maskeren, maar dat helpt niet".

Wat helpt dan wel? "Om rookgeur weg te krijgen werkt het heel goed om bakjes met gemalen koffiebonen verspreid door het huis neer te zetten", zegt Imambaks. "Dat is goedkoper en effectiever dan luchtverfrissers, want koffiebonen neutraliseren."

Muren en plafonds kunnen worden schoongemaakt met een sopje met een scheut schoonmaakazijn. "De vettige aanslag van het roken kun je daarmee verwijderen. De gele kleur helemaal wegkrijgen is lastig, vooral op behang - dat kun je niet keihard gaan schrobben. Op tapijt kun je goed baksoda strooien, even laten inwerken en opzuigen met een stofzuiger. Gordijnen zul je te lijf moeten gaan met een vlekkenverwijderaar of je moet ze naar een stomerij brengen."

Imambaks komt gele muren niet veel meer tegen. Ook Cornelissen wordt nauwelijks meer opgeroepen. "Ik denk dat mensen steeds bewuster zijn gaan leven", zegt hij. Dat denkt Imambaks ook. "Maar soms kom ik nog mensen tegen die in hun huis roken op de wc."