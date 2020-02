De Huishoudbeurs is gestart en dat betekent genoeg inspiratie voor het opruimen, schoonmaken en opfleuren van je huis. Leuker wordt het helaas niet, maar we kunnen het huishouden wel een stuk makkelijker maken. Hoe? Vtwonen zet vijf slimme en mooie huishoudhulpjes op een rij.

Robotstofzuiger

Geen zin of weinig tijd om te stofzuigen? Neem een robotstofzuiger, die doet het werk voor jou. Het aanbod aan robotstofzuigers is groot: van basisrobots tot eentje met lasers en camera’s die zelfs het vuil en stof in de kleinste hoeken opzuigt. Kijk goed naar de verschillende mogelijkheden en bepaal welke robotstofzuiger het beste bij jouw wensen past.

Afvalscheidingsprullenbak

Afval scheiden wordt een stuk makkelijker met een afvalscheidingsprullenbak, ook wel duoafvalbak genoemd. Deze prullenbakken zijn speciaal ontworpen voor het scheiden van afval en beschikken daarom over meerdere binnenemmers. Bedenk van tevoren welke soorten afval je allemaal wilt (of moet) scheiden. Zo kun je bepalen hoeveel binnenemmers je nodig hebt en hoeveel liter de afvalbak moet zijn. Hoe meer soorten afval je scheidt, hoe meer binnenemmers je nodig hebt. Maar, zo’n binnenemmer raakt een stuk minder snel vol als deze alleen plastic of oud papier verzamelt, waardoor je afvalbak weer minder groot hoeft te zijn.

Stoomreiniger

Een stoomreiniger verwijdert effectief bacteriën en vuil zonder chemicaliën. Fijn voor je huis én het milieu. De meeste reinigers zijn binnen een paar minuten opgewarmd waardoor je snel aan de slag kunt. Ook kun je vaak kiezen uit verschillende opzetstukken en accessoires, waardoor je de stoomreiniger voor meerdere oppervlakken kunt gebruiken. Zo reinig je de vloer, het sanitair, de kookplaat en zelfs de ramen met gemak!

Elektrische ramenwisser

Dé ultieme aankoop voor iedereen die een hekel heeft aan ramen wassen: een elektrische ramenwisser. De ramenwisser zorgt snel voor streeploos schone ramen, zonder dat je er veel moeite voor hoeft te doen. Spray met de sproeifles wat reinigingsmiddel op de ramen en zuig ze daarna schoon met de reiniger. Niet alleen handig voor ramen, maar ook voor spiegels en andere gladde oppervlakken.

Bloemenabonnement

Bloemen zijn de kers op de taart van je huishouden: ze fleuren iedere kamer op. Ben je dol op bloemen, maar heb je niet altijd tijd om ze in huis te halen? Neem dan een bloemenabonnement, bijvoorbeeld bij Bloomon, Miss Bloem of Weekly Flower. Of je nu gaat voor een boeket, bos rozen of een meesterwerk van een bloemkunstenaar, je hebt altijd verse bloemen in huis. Zet de bos in een mooie vaas of verdeel de bloemen over kleine vaasjes en maak je opgeruimde huis helemaal af.