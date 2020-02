Trek of dorst? Het eerste wat er wordt gedaan, is de koelkast opentrekken. Dit koude apparaat herbergt al ons verse voedsel. Maar hoe zorgen we ervoor dat het schoon en netjes blijft daarbinnen?

Als er etensresten in de koelkast achterblijven, kunnen bacteriën gaan groeien, legt Jasper de Vries van het Voedingscentrum uit. In een koelkast groeien die bacteriën langzamer dan in een omgeving op kamertemperatuur, maar wanneer je de koelkast lang niet hebt schoongemaakt kan die groei erg zijn toegenomen. Die bacteriën kunnen in aanraking komen met voedsel, met ziekte tot gevolg.

Hoe maak je de koelkast schoon?

Maar hoe begin je aan het schoonmaken van de koelkast? Volgens huishouddeskundige Zamarra Kok hoeft het apparaat niet uit, tenzij je het vriesvak ook meteen meepakt. "Zet de vuilnisbak maar klaar: wedden dat er producten over datum zijn?", waarschuwt ze. Als die selectie achter de rug is, mogen alle onderdelen los - de flessenhouder, het eirekje, de groentela - en was je die af met een sopje van water en afwasmiddel.

“Zit het vuil er diep in, gebruik dan een satéprikker. Smeer eventueel nog wat talkpoeder op de rubbers, dan blijven ze zacht” Zamarra Kok

De binnenkant van de koelkast reinigt Kok het liefst met een sopje van afwasmiddel of met soda. "Het voordeel van soda is dat het geurloos is, maar wel goed vieze geurtjes aanpakt." De producten kunnen volgens het Voedingscentrum terug de koelkast in als de temperatuur zo’n 4 graden is.

Water onder in de koelkast

Water onder in de koelkast komt volgens de deskundige vaak door een verstopt afvoergaatje achterin het apparaat. "De afvoer voert de condens af die door de koude lucht op de achterwand van de koelkast ontstaat. Houd die daarom goed schoon." Dat doe je door de afvoer door te prikken met een wattenstaafje. Daarnaast is het volgens Kok goed om een paar keer per jaar een druppeltje chloor in het water te laten lopen.

Vergeet ook niet om met een schoonmaakdoekje goed tussen de plooien van het afsluitrubber door te gaan, waarschuwt Kok. "Zit het vuil er diep in, gebruik dan een satéprikker. Smeer eventueel nog wat talkpoeder op de rubbers, dan blijven ze zacht."

Eens per jaar is het verstandig om de stofzuiger erbij te halen, aldus de huishoudexpert. Daarmee maakt ze de achterkant van de koelkast stofvrij. Met een rooster vol stof kan de machine de warmte niet goed afvoeren en neemt het energieverbruik toe. Ook ontstaat er dan brandgevaar.

Hoe houd je je blinkende koelkast vervolgens langer schoon?

De grote schoonmaak van de koelkast is volgens Kok eens per kwartaal voldoende. Het Voedingscentrum ziet dit liever eens per maand en de vriezer eens in het kwartaal.

De koelkast houd je volgens de huishouddeskundige schoon door tussen de grote schoonmaken door ook een beetje te poetsen. Haal er een doekje doorheen als er frisdrank heeft gelekt, als er een plakkerige afdruk van de jampot achter is gebleven of als er kruimels liggen. "Dat kost dertig seconden."

Kok gebruikt dienbladen waar ze de potjes op zet en een bak voor kaas en vleeswaren. "Zo blijft de koelkast schoon en kan ik de spullen makkelijker op het aanrecht of op tafel zetten."

Volgens het Voedingscentrum is het daarnaast goed om voedsel tijdig op te eten en etensrestjes een zichtbare plek in de koelkast te geven, zodat de kans klein is dat ze worden vergeten. "Sluit eten goed af en voorkom resten in de vorm van kruimels of brokken."