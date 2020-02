Wat is de beste stoomgenerator? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een stoomgenerator is een stoomstrijkijzer met een losse watertank. Hij is krachtiger, maar ook prijziger dan een gewoon stoomstrijkijzer. Als je vaak te maken hebt met hardnekkige kreukels of veel strijkt is een stoomgenerator een goede keuze.

De Consumentenbond test verschillende soorten stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren onder andere op gladstrijken, levensduur en gebruiksgemak. Er zijn 33 modellen getest die goed verkrijgbaar zijn.

Bij de stoomgeneratoren komt een model van Philips met een 8,1 als Beste uit de Test. Een stoomgenerator van Tefal is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Philips GC9640/60 PerfectCare Elite

Prijs: 247 euro

Testoordeel: 8,1

Krasbestendig en zeer gebruiksvriendelijk

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste stoomgeneratoren

De Philips scoort op veel punten goed. De stoomgenerator heeft een licht ijzer en is gemakkelijk in het gebruik. Vooral lichte stoffen strijkt hij heel eenvoudig glad. Met zware stoffen heeft hij wat meer moeite, maar hij presteert nog steeds voldoende.

Je hoeft geen temperatuur in te stellen. Het model heeft een ecostand en turbostand waarmee je zuinig of juist maximaal stomend strijkt. De ruime watertank is afneembaar en eenvoudig te vullen en legen. Ook het schoonmaken en ontkalken gaat heel makkelijk.

Beste Koop: Tefal SV7110 Express Compact

Prijs: 139 euro

Testoordeel: 7,3

Degelijk model met lange levensduur

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste stoomgeneratoren

De Tefal is vooral een degelijke stoomgenerator. Hij komt glansrijk door de levensduurtest. Gladstrijken van lichte stof doet hij goed. Zware stof en katoen gaan wat minder soepel.

Bij dit model stel je zelf de temperatuur en stoomtoevoer in. Het waterniveau lees je makkelijk af en schoonmaken en ontkalken gaat eenvoudig.

Een nadeel is dat je de snoeren lastig opbergt. Ook is de handleiding wat onduidelijk.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.