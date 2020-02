Staat het hart van je geliefde in vuur en vlam? Of verklaart die veelbelovende Tinder-match je de oorlog? Daar staat je verse valentijnsboeket. Zou de gever iets bedoelen met zijn of haar gele roos of witte tulp?

"Bloemen waren vroeger de emoji's van nu", vertelt Raymond Noë van Genootschap Onze Taal. "Ik denk dat niet veel mensen meer weten welke betekenis bloemen kunnen hebben. Misschien weten sommigen het van de gele roos, die ontrouw en jaloezie kan symboliseren. Of de rode roos, die staat voor liefde".

"De roos is de meest verkochte bloem rondom Valentijnsdag", vertelt een woordvoerder van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). "Met name de rode roos, daar wordt volop in gehandeld."

Zo meldde Royal FloraHolland op 12 februari ruim 152 miljoen enkele rozen te hebben verhandeld aan kopers. "Tulpen en orchideeën doen het ook goed rond Valentijn", vertelt de woordvoerder. "Maar de rode roos steekt overal bovenuit."

Rozen en tulpen - wat kunnen ze betekenen? Rode roos - liefde

Roze roos - waardering, blijdschap, vriendschap en eerste liefde. Ook: 'Ik ben nog voorzichtig'

Witte roos - zuiverheid, onschuld

Oranje roos - passionele liefde

Gele roos - haat, ontrouw of jaloezie

Witte en rode roos samen - eenheid, verbondenheid

Witte rozen in de knop - 'Je bent te jong voor de liefde'

Gedroogde witte roos - 'Ik ga liever dood dan dat ik mijn onschuld verlies'

Tulp - roem, succes

Rode tulp - 'Ik zie je graag'

Gele tulp - 'Onze liefde is onmogelijk'

(Bron: Raymond Noë, verzameld uit oude woordenboeken over bloementaal)

Complete woordenboeken: elke bloem andere betekenis

Maar niet alleen de roos heeft een betekenis. In de negentiende eeuw ontstonden complete woordenboeken, waarin aan elke bloem een specifieke betekenis werd gegeven. Noë: "Er ontstond een bloementaal, die vooral populair was in Engeland en Amerika. De kennis rondom de bloemen en hun betekenissen werd floriography genoemd."

De taal van bloemen gaat nog verder terug dan de 19e eeuw en is duizenden jaren oud, zegt Noë. "Er werd al betekenis aan bloemen gegeven in het Bijbelboek Hooglied en door de schrijver William Shakespeare."

"Bloemen werden vroeger gebruikt om een romantische boodschap over te brengen". (Bron: EPA)

Bosje bloemen als geheime boodschap

Het ging zelfs zo ver dat er een cryptofloricum ontstond: een geheimtaal met bloemen. "In het Victoriaanse tijdperk werden bloemen gebruikt om een romantische boodschap over te brengen", vertelt Noë. "In Engeland kregen die bosjes bloemen met een een verhulde boodschap zelfs een naam: tussie-mussies."

Een lelie met twee chrysanten was niet romantisch, grapt Noë. "Dat betekende 'Zoek een gat op en sterf'."

Andere bloemen - wat kunnen ze betekenen? Amaryllis - betoverende schoonheid. Ook: 'Ik ben trots op je'

Bijenorchis - walging

Boerenwormkruid - 'Ik verklaar je de oorlog'

Cistus - 'Ik ga morgen dood'

Clematis - innerlijke schoonheid

Gardenia - geheime liefde

Herfsttijloos - 'Mijn beste tijd ligt achter me'

Kerstroos - 'Stil mijn verlangen'

Krokus - nieuw begin. Ook: 'Kwets me niet'

Mosterdplant - onverschilligheid

Petunia - 'Ik waardeer je gezelschap'

Polyantus - 'De geheimen van het hart'

Rode anjer - gebroken hart

Rode camelia - 'Mijn hart staat in vuur en vlam'

Sneeuwbal - 'Ik ga dood als je me negeert'

Witte anjer - toewijding, waardigheid

Zijdeplant - 'Laat me gaan'

(Bron: Raymond Noë, verzameld uit oude woordenboeken over bloementaal)