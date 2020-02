Wat is de beste 3-in-1-kinderwagen? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond en NU.nl geven antwoord.

De Consumentenbond heeft twee soorten kinderwagens getest: 3-in-1-kinderwagens en buggy's. Een 3-in-1-kinderwagen kun je gebruiken vanaf de geboorte tot je kind ongeveer vier jaar oud is. Je kunt er een reiswieg of een autostoeltje op bevestigen. Een buggy is geschikt voor kinderen die al goed zelfstandig kunnen zitten.

De Consumentenbond heeft in totaal zestig kinderwagens getest op onder meer gebruiksgemak, rijgedrag en stevigheid. Er is extra gelet op de veiligheid van kinderwagens en er is getest op offroad gebruik, dus op gras, zand en ongelijke ondergronden.

Bij de 3-in-1-kinderwagens komt een model van Joolz als Beste uit de Test. De 3-in-1-kinderwagen van Easywalker is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Joolz Hub 3-in-1-kinderwagen

Let op: Er kwamen drie 3-in-1-kinderwagens als beste uit de test. We lichten hier de wagen uit die het laagst is geprijsd.

De Joolz Hub scoort met een 8,4 hoog op gebruiksgemak. Hij doet het zeer goed met de reiswieg erop. Al wordt de reiswieg niet standaard meegeleverd. De Hub is ook makkelijk te vervoeren.

Nadeel is wel dat het magneetsysteem van het tuigje niet zo handig werkt. En lange mensen hebben misschien wat moeite met het voortduwen van de wagen. De maximale hoogte van de duwstang is 105 cm.

Beste Koop: Easywalker Charley 3-in-1-kinderwagen

Een voordeel van de Charley is dat kinderen er makkelijk in te tillen zijn. Ook eruit tillen geeft nauwelijks problemen. Gordels en rugleuningen zijn makkelijk in te stellen.

Nadeel is dat uit de veiligheidstest blijkt dat je het zitje met vrij weinig kracht kunt verwijderen. Daardoor loop je het risico dat het onbedoeld losraakt.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.