Is jouw zolder een plek die niet optimaal wordt benut? Zonde, want met een nieuwe, slimme indeling kun je op zolder gemakkelijk extra kamers en ruimte creëren. Bijkomend voordeel: je woning wordt (in de meeste gevallen) ook meer waard. Met dit stappenplan van vtwonen maak je met gemak een extra kamer op zolder.

Stap 1: Bepaal waar je de zolder voor wil gebruiken

Een slaapkamer, werk- of speelplek? De zolder kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Een grote zolder kun je in meerdere ruimtes verdelen, terwijl een kleine zolderkamer goed kan dienen als knusse slaapkamer of als plek voor de kinderen om te ravotten. Houd bij het maken van je keuze de hoeveelheid daglicht op zolder in je achterhoofd. De kans is groot dat de zolder niet de lichtste plek in huis is, maar bij een fijne slaap-, werk- of speelplek is voldoende daglicht belangrijk. Een dakkapel is een slimme oplossing als er weinig daglicht binnenkomt en kan in de meeste gevallen binnen een dag geplaatst worden.

Stap 2: Check de isolatie, plafonds en wanden van je zolder

Als je extra woonruimte op zolder wilt creëren, is het belangrijk om eerst een aantal dingen te controleren. Check op z’n minst of de zolder goed geïsoleerd is. Een woning verliest vaak de meeste warmte via het dak, dus een goede isolatie scheelt koud en stookkosten.

Om kamers te creëren kun je tussenwanden plaatsen of de kamers als losstaande doosjes in de ruimte plaatsen. Kijk daarom goed naar de hoogte van je plafonds. Als je de wanden van de kamers niet op het schuine dak wilt laten aansluiten, zal je extra plafonds op zolder moeten maken. Houd ook rekening met de draagkracht van de vloer, want deze kan per situatie verschillen. Als je een minder draagkrachtige vloer hebt kun je bijvoorbeeld beter kiezen voor lichte scheidingswanden. Vergeet ook vooral de trap niet; een vaste trap verbindt de zolder met de rest van het huis, waardoor je er gemakkelijker een slaap- of werkkamer van maakt dan met een vlizotrap.

Stap 3: Ga je zelf aan de slag of laat je het iemand anders doen?

Als je een beetje handig bent, kun je de verbouwing prima zelf uitvoeren. Lees je van tevoren goed in en vraag eventueel om advies van een aannemer of architect. Als je liever wilt dat een architect of aannemer de verbouwing regelt, zet dan eerst je ideeën op papier. Op basis daarvan maakt een architect een ontwerptekening en worden er eventueel vergunningen aangevraagd. Daarna kun je een offerteaanvraag indienen bij de aannemer.

Stap 4: Inrichten!

Na de verbouwing is het tijd voor de laatste stap, namelijk het inrichten van de zolder. Houd bij een zolder met schuine wanden rekening met de ruimte die je hebt voor je een bed of andere meubels koopt. In plaats van een grote kledingkast kun je bijvoorbeeld ook een inbouwkast op maat maken. Zo wordt alle ruimte (inclusief onhandige hoekjes) optimaal gebruikt. Houd met het kiezen van verlichting rekening met de hoogte van het plafond. Een tafellamp, staande lamp of spots zijn vaak handiger dan een hanglamp.

Kleur, licht en slimme accessoires kunnen gemakkelijk optisch meer ruimte creëren. Schuine muren lijken sneller op je af te komen. Een licht kleurenpalet zoals wit, beige of pastel geeft dan een ruimtelijker effect. Houd de kamer rustig door maximaal één wand in een opvallende kleur te verven. Bij een kleine zolderkamer kun je het plafond (met eventuele balken, schrootjes of planken) en de plinten ook in een lichte kleur verven. Dat maakt de ruimte groter. Hetzelfde geldt voor een lichte vloer en raamdecoratie in een rustige kleur.