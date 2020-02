Een opvallende verschijning is het, langs de Amstel tussen Ouderkerk en Amstelveen. Voor omwonenden, toeristen en vaarverkeer is de eeuwenoude brugwachterswoning een geliefd plaatje. Ulrike Meder kreeg in 2013 de kans om er te wonen. "Iedereen hier in de buurt heeft een relatie met dit huis."

Meder zit in haar keuken en kijkt door de ramen, waar aan twee kanten de Amstel te zien is. Honderden jaren werd het water bij haar huis verbonden door de Lange Brug, van oudsher een belangrijke verbinding voor verkeer tussen Amsterdam en Utrecht. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw woonde de brugwachter ernaast. "Zijn kinderen sliepen op het stro op zolder", vertelt Meder. "Later werd er een keukentje bij gebouwd."

Rondom het huis zijn verschillende plekken te vinden die nog doen denken aan vervlogen tijden. Zo ligt er aan de straatkant een grote weegbrug, waar tussen 1951 en 1991 boerenkarren en hun vracht op werden gewogen. De tuin en het huis zijn daarnaast gescheiden door een stuk water, dat tegenwoordig wordt gebruikt voor een historisch kabelpontje.

Langs het huis van Ulrike Meder vaart 's zomers een kabelpontje naar de overkant van de Amstel. (Foto: NU.nl/Fabian Melchers)

Veel pleziervaart in zomer

"Tussen april en september kunnen mensen hier iedere zondag oversteken", vertelt Meder over het Jan Coevertveer, dat nog handmatig bediend wordt. "Er loopt dan een kabel boven het water, wat ook betekent dat sloepen niet zomaar kunnen doorvaren. Er staat altijd iemand met een rode vlag om te waarschuwen, maar ik heb het ook weleens mis zien gaan. Je hebt hier 's zomers heel veel pleziervaart. Rustig is het op zulke zondagen zeker niet."

Pakweg een kwart van het huis is een aanbouw die via steigerpalen boven het water hangt. Geen overbodige constructie, want de Amstel loopt in een bocht langs het huis. Vrijwilligers van het pontje kunnen nu vanaf het balkon makkelijker zien of er waterverkeer aankomt. "Maar in de zomer zit ik hier zelf ook regelmatig", zegt Meder. "Je kunt hier heerlijk in de ochtendzon zitten."

De bewoonster merkt intussen ook dat ze langs een belangrijke vaarroute woont. "Als een vrachtschip aan komt varen, voel je het huis een beetje trillen. Ik ben inmiddels bevriend geraakt met een vrachtvaarder die hier vaak langskomt. 's Avonds doet hij een lampje aan, dat doe ik dan ook. Je wil natuurlijk ook dat het huis goed zichtbaar blijft, zodat ze de bocht niet afsnijden en hier naar binnen varen."

Meder, die oorspronkelijk uit Duitsland komt, vertelt hoe ze via een vriendin van haar oma kennismaakte met het huis. "Zij kende me al van kleins af aan. Ik kwam hier weleens op haar honden passen en vond het altijd al zo'n schattig huisje. Haar echtgenoot was destijds advocaat en het huis werd op een gegeven moment letterlijk te klein voor al zijn papierwerk."

De brugwachterswoning werd daarom verhuurd aan verschillende bewoners, totdat Meder het acht jaar geleden aangeboden kreeg. "Ik woonde eerst in de Jordaan, maar ik kreeg kanker en moest stoppen met mijn werk. Ze vroegen me of ik niet hier wilde komen wonen, om meer rust te hebben en te herstellen."

"Ik heb echt ontzettend veel geluk gehad met dat aanbod", gaat Meder verder. "Die rust ten opzichte van Amsterdam hielp me inderdaad bij m'n herstel. Inmiddels heb ik een bedrijf aan huis, als hondengedragstherapeut."

Ulrike Meder woont sinds 2013 in de brugwachterswoning aan de Amstel. (Foto: NU.nl/Fabian Melchers)

Geliefde plek in omgeving

Meder merkt aan vrienden uit de buut welke waarde haar woning heeft. "Dit huis heeft heel veel mensen gekend. Een van mijn buren vertelde dat dit voor haar vroeger een soort avontuurhuisje aan het water was, waar kinderen kwamen om te spelen. Een soort kraakpand. Het heeft een tijdje geleken alsof er niemand voor zorgde."

Ze weet waar de aandachtspunten van het huis liggen. "Regen slaat vaak van één kant op het huis, dus de houten raamkozijnen moesten onlangs worden gerenoveerd. Je zit pal boven het water, dus je moet sowieso uitkijken voor schimmel. Doorluchten is belangrijk."

Ook in de kelder, die amper een meter hoog is, wordt dat duidelijk. Er staat een wasmachine en een droger, maar verder moet de ruimte leeg genoeg blijven zodat er vlak boven het water toch lucht heen en weer kan blijven gaan. "Ik zet hier verder ook geen spullen neer", aldus Meder. "Om even snel de was te doen, werkt dit verder prima."

"Sommige stukken kun je renoveren of schilderen", zegt de bewoonster. "Andere delen horen nu eenmaal bij het huis, daar leef je mee. Maar dat is ook juist wat het zo bijzonder maakt, je voelt overal die oude sfeer."

Via twee steile trappen is op de zolder een knusse logeerkamer te vinden. De slaapkamer op de eerste verdieping is echter vooral iets om nog even bij stil te staan. Twee openslaande deuren leiden naar een ruim dakterras. "Dit is dé plek om over Ouderkerk te kijken", vertelt Meder. "Je hebt hier de hele dag zon. Prachtig."

Het uitzicht op Ouderkerk vanaf het balkon van de brugwachterswoning. (Foto: NU.nl/Fabian Melchers)