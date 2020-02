Met een airfryer bak je je groenten, aardappels of snacks krokant, maar dan met lucht in plaats van vet. Hartstikke handig, maar je hebt wel weer een apparaat dat je schoon moet houden. Hoe doe je dat?

Pim Brouwer van frituurgezond.nl, een website gewijd aan de heteluchtfriteuse, weet daar alles van. Hij gebruikt het apparaat sinds 2015 iedere dag. Hij heeft er zelfs meerdere. Ook Laura Seikritt van Philips, die de apparaten verkoopt, weet raad.

Waarom moet je de airfryer schoonmaken?

"Je kunt viezigheid bij de airfryer beter voorkomen dan genezen", zegt Brouwer. Want een flink aangekoekte airfryer is volgens hem in veel gevallen niet meer te redden. "Ik denk dat mensen het apparaat vaak aanschaffen als vervanging voor de frituurpan. Ze maken er frietjes en snacks in en als dat klaar is, zetten ze de machine weer in de kast."

Maar dan koekt het aan en krijg je het bijna niet meer schoon, gaat hij verder. De enige manier die soms nog helpt, is warm water in de pan met een paar druppels citroen, zodat er vuil weg kan weken. Laat je het zitten dan komt er rook en viezigheid vrij wanneer je je eten bereidt. Volgens Brouwer is dit onhygiënisch en Seikritt beaamt dat. "En hij werkt dan minder goed."

Hoe moet je het apparaat boenen?

Brouwer reinigt het apparaat meteen wanneer hij zijn gerecht op zijn bord heeft opgediend. Dan zijn de onderdelen namelijk nog warm. "Daar moet je gebruik van maken. Ik doe er dan een beetje warm of lauw water in met een paar druppels afwasmiddel, zodat het lekker kan weken terwijl ik eet."

Zo maak je de airfryer schoon Een handwas direct nadat het apparaat is gebruikt

Eens in de week met een microvezeldoekje langs de buitenkant

De pan ondersteboven zetten om het verwarmingselement te schrobben

Volgens Seikritt kun je de onderdelen van de airfryer ook in de vaatwasser wassen, maar Brouwer raadt dit niet aan. "Er zit een kunststof handvat aan dat op den duur slijt. De antiaanbaklaag is daarnaast ook niet blij met de afwasblokjes."

De pan en het mandje in de machine maakt hij schoon met een zachte spons. Geen harde, want ook die zijn volgens hem gevaarlijk voor de anti-aanbaklaag. Voor de hoeken kun je daarnaast een tandenborstel gebruiken, tipt hij. Daarna droogt hij de onderdelen en de pan af met een doek. Eens in de week neemt hij ook de buitenkant van de pan mee, omdat daar gauw vette vingers op komen. Dat doet hij met een microvezeldoekje.

Hoe houd je je airfryer vervolgens blinkend schoon?

Een goede tip om de binnenkant van de heteluchtfriteuse schoon te maken, is volgens hem om de airfryer op z'n kop te zetten. Ook dit doet hij eens per week. "Je haalt de binnenpan en frituurmand eruit. Dan heb je zicht op het grillelement, waar regelmatig vetspetters op zitten."

Volgens Seikritt is het belangrijk om de aifryer inderdaad elke keer bij gebruik schoon te maken en eens in de twee tot drie maanden ondersteboven te zetten om het verwarmingselement te schrobben. Daarnaast raadt ze aan om de temperatuur bij de bereiding van vlees niet hoger te zetten dan 170 graden. "Dan voorkom je voor een groot deel ook dat er vet aankoekt."