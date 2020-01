Niet iedereen heeft behoefte aan een eigen huis en haard. Sommige mensen hebben bewust geen eigen woning en passen fulltime op de huizen (meestal met huisdieren) van mensen die op vakantie zijn. Huizenoppassers, catsitters, nomaden: wie zijn ze en wat drijft ze?

Peek Hijmans (49) en Julie Scott (48) Wonen momenteel in: Den Haag, voor vijf maanden

Aantal jaren zonder huis: twee

Werk: hij heeft een vaste baan in de zorg en is startend coach, zij is zangdocent

"We hadden een koophuis, maar dat hebben we vijf jaar geleden weer verkocht", vertelt Peek Hijmans. "Het huisje, boompje, beestje beviel ons niet. We wilden meer avontuur. Geen vastigheid hebben zal voor veel mensen een ramp zijn, maar ons prikkelt het juist."

"We hebben vooral op huizen in en rondom Den Haag gepast, van de Schilderswijk tot het chique Benoordenhout. Het is voor ons een zoektocht naar waar en hoe we zelf zouden willen leven. We hebben gemerkt dat de grootte van een huis niet belangrijk is en een gezellige buurt wel."

"Er is genoeg vraag naar oppassers, we zitten vol tot juni. We worden vaak zelf benaderd via Facebook en soms plaatsen we zelf een oproepje. Als back-up hebben we een camper waarin we kunnen wonen en waarmee we rondreizen."

"Het mooiste aan huizenoppas zijn, vind ik het vertrouwen in elkaar. In deze drukke maatschappij kunnen we soms wat moeilijk tegen elkaar aankijken. Iemand je sleutel en je kat overdragen is niet zomaar wat, maar het gebeurt elke keer weer."

Peek Hijmans en Julie Scott op een van hun reizen. (Foto: Privécollectie)

Iris Schlagwein (33) Woont momenteel in: Zaandam, voor drie weken

Aantal jaren zonder huis: vier

Werk: schrijver en coach

"Mijn leven was in kannen en kruiken: ik had mijn studie afgemaakt, een baan gevonden en een huis gekocht met mijn vriend. Ik had het allemaal, maar ik besefte dat ik het niet wilde. Ik ging bij mijn vriend weg, trok even bij mijn zusje in en begon toen met oppassen op huizen."

"Ik heb geen spaarpotje, maar ik kom financieel altijd uit. Als ik een reis wil maken of iets anders wil, ga ik dat geldbedrag verdienen. Als ik niets wil, hoef ik minder te verdienen. Ik ga deze week voor zes weken naar India. Leven, werken en vakantie zijn bij mij één pot nat."

"Voordat ik ergens oppas, ga ik altijd kennismaken. Vrijwel alle huizen zijn goed en schoon. Veel mensen zetten een welkomstpakketje neer, met bijvoorbeeld een plattegrond van de omgeving. Ze zijn heel dankbaar dat er wordt opgepast. Als ik wegga, maak ik zelf schoon en zet bloemen neer."

"Ik heb huizenoppassen echt als levensstijl gekozen. Tegenwoordig hoor je zo vaak: 'Kijk uit! Pas op! Vertrouw niemand!' Maar mensen vertrouwen mij gewoon hun huis toe, telkens weer. Ik voel me in een ander huis snel op mijn gemak. Thuis zit in mij, waar ik ook ben op de wereld."

Iris Schlagwein past al vier jaar op huizen. (Foto: Pieter Eikeboom)

Bianca de Vries (50) Woont momenteel in: Weert, voor vier weken

Aantal jaren zonder huis: één

Werk: online coach

"Ik heb heel lang een eigen woning gehad, maar ik woonde er niet meer met plezier. In 2019 besloot ik om alles achter me te laten, mijn huis en ook mijn baan. Ik wil een leven waarin geld minder belangrijk is. Ik verdien alleen wat ik nodig heb."

"Ik besloot om op huizen te gaan passen omdat ik niet ergens aan vast wil zitten. Ik wil nieuwe plekken zien en ontdekken. Geen eigen woning hebben geeft me ruimte daarvoor. Ik heb een kleine koffer en een rugtas waar alles in zit. Ik hecht geen waarde aan dure kleding en spullen. Ik doe liever nog wat kleding weg, dan mijn schrijfspullen."

"In het begin vond ik het wel raar om in het huis van iemand anders te zijn, maar het went snel. Ik vind het heerlijk dat ik niks met de spullen hoef, maar er alleen op hoef te passen. Soms heb ik wel een ontheemd en onzeker gevoel. Maar ik laat dat gevoel niet de overhand krijgen. We willen het liefst alles onder controle houden. Maar als je iets niet invult, kunnen de mooiste dingen gebeuren."

Bianca de Vries reist door Nederland met een rugtas. (Foto: Privécollectie)