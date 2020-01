Welke vrijstaande combimagnetron is de beste en welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een vrijstaande combimagnetron moet goed en snel kunnen opwarmen, ontdooien, grillen en bakken. De magnetron wordt ook getest op veiligheid (niet te heet aan de buitenkant) en gebruiksgemak.

Wat is een goede koop? De Consumentenbond selecteert twee vrijstaande combimagnetrons: die met de beste kwaliteit en die met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Beste uit de Test: Samsung MC28M6055CK Prijs: 216 euro

Testoordeel: 7,6

Vermogen: 900 watt

Functies: magnetron, oven en grill

Goede heteluchtoven, warmt gelijkmatig op

De Samsung MC28M6055CK warmt producten gelijkmatig op, aldus de Consumentenbond. De heteluchtoven is uitstekend evenals de combistand, waarbij producten ontdooid en gebakken kunnen worden. Diepvriespizza's komen er goed uit.

Een minpunt is volgens de Consumentenbond de grootte: de magnetron is vrij klein. Ook kun je niet goed door het ruitje kijken naar je maaltijd.

Beste Koop: Samsung MC28H5015AW Prijs: 128 euro

Testoordeel: 7,5

Vermogen: 900 watt

Functies: magnetron, oven en grill

Kan goed grillen, heteluchtoven werkt goed

De Beste Koop is er ook een van Samsung: de Samsung MC28H5015AW. Deze magnetron is net wat goedkoper, maar presteert dan ook minder dan de winnaar van de Beste uit de Test. De oven is langzaam en is minder goed in het opwarmen van diepvriespizza's.

De oven scoort wel voldoendes voor alle opwarmfuncties. Pluspunten zijn de grillfunctie en de prettige handleiding.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.