De Nationale Voorleesdagen gaan volgende week van start. Voorlezen aan kinderen die nog niet kunnen lezen, staat daarbij centraal. Een knusse, gezellige plek maakt het voorleesritueel nóg leuker. Met deze tips van vtwonen maak je een fijne voorleesplek in iedere kinderkamer.

Creëer een vaste voorleesplek

Door een vaste voorleesplek te creëren, wordt het voorlezen onlosmakelijk verbonden met het avondritueel. Zo'n voorleesplek kan overal zijn: van een fijne (schommel)stoel tot in bed.

Een gezellig hoekje doet het ook goed. Denk aan een tipitent of zelfgemaakte wigwam met lichtsnoer. Zachte kussens, plaids en knuffels erbij en je hebt naast een speelplek ook een knusse voorleesplek.

Bewaar de boeken op een praktische en leuke plek

Maak in de kinderkamer een speciale opbergplek voor alle kinderboeken. Zo weet je precies welke kinderboeken je in huis hebt en kan je kind zelf gemakkelijk kiezen uit welk boek hij of zij 's avonds voorgelezen wil worden.

Een boekenkast is misschien de meest voor de hand liggende manier, maar er zijn nog veel leukere plekken om kinderboeken in op te bergen. Hang bijvoorbeeld een paar planken aan de muur en stal daar alle boeken op uit, of berg de boeken op in een handige opbergkist.

Door op de kist een schapenvacht en wat kussens te leggen, heb je direct een leuke voorleesplek. Je kunt ook zelf aan de slag: timmer een kastje in elkaar, creëer een 'minibibliotheek' of maak een speciale kinderboekenhouder voor aan het ledikant.

(Foto: vtwonen)

Zorg voor voldoende, knus licht

Een (nacht)lamp maakt het voorlezen nog knusser, zeker tijdens de donkere wintermaanden. Zo'n lampje hoeft niet alleen praktisch te zijn, maar kan ook dienen als leuke accessoire. Ga voor een lamp in de vorm van een dier, of eentje van een bekende figuur, zoals Nijntje of Kikker.

Een lichtbron met warm, zacht licht geeft de voorleesplek direct een knusse uitstraling.