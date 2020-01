Niets ontsiert de badkamer zo erg als schimmel. Zwarte puntjes op het plafond, in de voegen, op de tegels. Hoe zorg je dat de schimmels jouw badkamer niet meer weten te vinden?

Schimmelgroei begint met een klein puntje, maar kan zich daarna snel uitbreiden, zegt Jos Houbraken, onderzoeker bij Westerdijk Fungal Biodiversity Institute in Utrecht. "Het hangt van verschillende factoren af hoe snel het groeit. Als wij in het lab werken, dan kunnen we binnen een week een flinke schimmel hebben. In de praktijk is dat iets lastiger."

Het kan in ieder huis ontstaan, zegt Richard Piké, eigenaar van een schimmelbestrijdingsdienst. Schimmels hangen in de lucht en laten sporen achter. Op plekken waar het vochtig is, kunnen schimmels gaan groeien en worden ze steeds groter.

Ze veroorzaken een muffe geur in huis en zijn slechts voor de gezondheid. Schimmels kunnen zorgen voor luchtwegklachten, astma veroorzaken of verergeren, aldus GGD Amsterdam.

Schimmels komen volgens Piké in ieder huis voor. In moderne huizen met een mechanische afzuiging en een raam dat altijd openstaat, maar met name in oudere woningen zonder raam en afzuiging. Volgens Piké komen schimmels het vaakst in de badkamer voor. "Ik krijg dagelijks alleen al per mail tien aanvragen en dan ook nog de nodige via de telefoon en dat is met name voor de badkamer."

Het vaakst ziet hij de zwarte 'huisschimmel'. Die groeit als er slechte ventilatie, warmte en vochtophoping is.

Badkamer geen favoriete plek voor schimmels

Om schimmel te voorkomen, moet je volgens Piké dus iets doen aan het vochtgehalte in je badkamer. Dat doe je door een mechanische afzuiging te installeren en de ramen open te zetten.

Schimmels voorkomen in het kort Zet de ramen of de deuren open tijdens het douchen.

Installeer een mechanische afzuiging.

Droog de badkamer zelf af met een doek.

Badkamers zijn volgens onderzoeker Houbraken eigenlijk helemaal geen favoriete plek voor schimmels. Er zijn schattingen dat er miljoenen schimmels bestaan, maar slechts zo'n tien tot vijftien soorten kunnen daar groeien. "Eigenlijk is het juist een heel lastig milieu voor schimmels. Het is eventjes nat als je doucht en blijft dan even vochtig, maar daarna droogt het heel snel weer in."

De onderzoeker raadt daarom aan om voor luchtcirculatie in de badkamer te zorgen. Ramen openzetten en een mechanische afzuiging installeren kan volgens hem een hoop helpen. Dat zorgt er namelijk voor dat de badkamer sneller indroogt.

Is dat allebei niet mogelijk, dan helpt het bijvoorbeeld ook al om te douchen met de deur open en de badkamer met een doek af te drogen na het douchen. "De luchtvochtigheid neemt dan af en middelt met de rest van de ruimtes in je huis."