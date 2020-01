Welke wasmachine voor huishoudens tot vier personen is de beste en welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een wasmachine voor huishoudens tot vier personen moet een trommel met een capaciteit van 6 of 7 kilo hebben. De wasmachine moet goed schoonwassen, centrifugeren en spoelen. Verder wordt heeft de Consumentenbond gelet op verbruik, lawaai en gebruiksgemak. Wat is een goede koop? De Consumentenbond selecteert twee wasmachines: die met de beste kwaliteit en die met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De Siemens WMN16T3471 wast katoen en synthetische stoffen goed schoon, aldus de Consumentenbond. Ook kan de wasmachine goed centrifugeren. De wasmiddellade is prettig in gebruik en de motor heeft geen koolborstel.

Een minpunt is volgens de Consumentenbond de spoeling van katoen, dat krijgt een onvoldoende. Ook scoort de wasmachine niet heel hoog op snelheid en stilheid.

De Whirlpool FSCR 70410 is goedkoper, maar presteert minder dan de winnaar van de Beste uit de Test. Synthetische stoffen worden goed schoongewassen, maar het programma duurt lang en is niet zuinig op 40 graden. Bij het wassen van katoen is de wasmachine wel zuinig.

Pluspunten zijn dat de machine heel behoorlijk centrifugeert en relatief stil is.

