Is je interieur toe aan een oppepper? Ga aan de slag met verf en speel met kleuren en vormen. Dit zijn de tips van vtwonen voor een verrassend resultaat.

Het gebruik van kleur op de muur is heel bepalend voor de sfeer in huis. Donkere kleuren zorgen voor een knusse uitstraling, terwijl lichte kleuren de kamer een ruimtelijk aanzien geven.

Kies voor een felle kleur of een bijzonder kleurcontrast. Wat ook mooi is, is een verloop of zogenaamd ombré-effect met tinten uit dezelfde kleurenfamilie creëren.

Liever rust in huis? Kies dan voor één kleur of verschillende tinten van de dezelfde kleur, dan ontstaat er al gauw een harmonieus geheel. Zelfs als je bijvoorbeeld verschillende kleuren groen - van heel licht tot diepdonkergroen - combineert.

Wie mee wil met de nieuwste trends, kiest voor bruin. Die kleur is terug van weggeweest: van koffiedik tot camel en van mahonie tot beige. Het zijn warme, stevige kleuren die minder zwaar zijn dan zwart.

Kleur zorgt voor een vormenspel

Het kan heel leuk zijn om met vormen en vlakken te spelen. Geef de wand een boost met een bijzondere vorm of opvallend vlak in een andere kleur. Als je veel rechte lijnen in je interieur hebt, geeft een cirkel op de muur net dat mooie contrast.

Een grafisch patroon zorgt voor een opvallend, speels effect. Meer klassiek is een geschilderde lambrisering, al kan die de muur ook juist een 'ongepolijst randje' geven.

Ook een krachtig effect: laat de tint van het plafond een stukje doorlopen op de muur.

(Foto: vtwonen)

Kleur maakt een statement

Heb je een lange wand die wel wat pit kan gebruiken? Kies dan voor een stevig kleurvlak op de muur, dat het oppervlak 'breekt' en voor een mooi contrast zorgt. Ook een muurschildering is een bijzondere blikvanger. Zoek een sjabloon op internet, ontwerp zelf een tekening of laat er eentje maken door een kunstenaar. Het kan ook een quote of kort gedicht zijn, of zelfs een compleet schilderij.

Tip: Bezig met de kinderkamer? Een glitterwand lijkt gewaagd, maar geeft de kamer een sfeervolle touch. Met een laagje glitterverf op een donkerblauw plafond, creëer je een echte sterrenhemel.