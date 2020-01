Welke wasdroger is de beste en welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een condensdroger moet voldoende droogprogramma's aanbieden en een goede capaciteit hebben, maar is per definitie minder energiezuinig dan andere wasdrogers. Wat is een goede koop? De Consumentenbond selecteert twee wasdrogers: die met de beste kwaliteit en die met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Beste uit de Test: Siemens WT43N202NL Prijs: 448,95 euro

Capaciteit voor katoen: 7 kg

Energieklasse: B

Zelfreinigend: nee

Direct op waterafvoer aan te sluiten: ja

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste condensdrogers

De Siemens WT43N202NL droogt snel en goed, aldus de Consumentenbond. Uit de testresultaten blijkt dat de droogprogramma's nauwkeurig zijn en dat het apparaat snel werkt en een voldoende scoort als het om kreuken gaat. Ook is de Siemens direct op de watertoevoer aan te sluiten, wat de installatie vergemakkelijkt.

Een minpunt is volgens de Consumentenbond de prijs: de droger is aan de dure kant. Ook maakt het apparaat veel lawaai. Wat dat betreft krijgt de droger een 'ruim onvoldoende'. Ook is de Siemens WT43N202NL niet heel energiezuinig.

Beste Koop: Beko DCU 7230BX Prijs: 319 euro

Capaciteit voor katoen: 7 kg

Energieklasse: B

Zelfreinigend: nee

Direct op waterafvoer aan te sluiten: ja

Vind de laagste prijs

Bekijken alle geteste condensdrogers

De Beko DCU 7230BX is goedkoper dan de droger van Siemens, maar blijft qua prestaties wel iets achter bij de winnaar van de Beste uit de Test. Het drogen gaat zeer snel, maar hij scoort net als de Siemens een onvoldoende op lawaai en energieverbruik.

In zijn klasse wint de Beko het met name op droogsnelheid: katoen drogen duurt nog geen uur en twintig minuten, terwijl synthetische was binnen een uur klaar is. De programmakeuzes zijn volgens de Consumentenbond nauwkeurig en het drogen gebeurt gelijkmatig.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.