Wat is de beste inbouwvaatwasser? En welke van deze vaatwassers heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een inbouwvaatwasser zit verwerkt in het keukenblok en wordt afgesloten met een deur die past bij de rest van de kastjes en lades van de keuken.

De Consumentenbond heeft 108 inbouwvaatwassers van verschillende merken getest. Tijdens de testen is onder meer gelet op schoonwassen, programmadeur, energie- en waterverbruik.

Een inbouwvaatwasser van het merk Siemens kwam als beste uit de test. De vaatwasser met de beste prijs-kwaliteitverhouding is ook van het merk Siemens.

Beste uit de Test: Siemens SN657XO1PN Prijs: 699 euro

Testoordeel: 7,9

Droogresultaat hoofd- en ecoprogramma is uitmuntend

De Siemens SN657X01PN komt met een score van 7,9 als beste uit de test. De vaatwasser scoort zeer goed op droogresultaat in zowel het hoofd- als het ecoprogramma (respectievelijk 9,9 en 9,6). De machine verbruikt tijdens het ecoprogramma heel weinig elektriciteit en heeft een zeer prettige bediening.

Een nadeel is dat het ecoprogramma heel lang duurt.

Beste koop: Siemens SN636X03IE Prijs: 499 euro

Testoordeel: 7,3

Droogt goed en verbruikt weinig elektriciteit tijdens ecoprogramma

De Siemens SN636X03IE is de ingebouwde vaatwasser met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Het apparaat krijgt een 7,3 en scoort goed op droogresultaat in zowel het hoofd- als ecoprogramma (respectievelijk 8,2 en 8,3). De deur werkt prettig en het filter is gemakkelijk te onderhouden.

Een minpunt is de lange duur van het ecoprogramma.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.