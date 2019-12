Alles in één stijl in huis? Dat hoeft helemaal niet: juist de combinatie van uiteenlopende stijlen kan een verrassend en sfeervol interieur opleveren. Dat kan door bijvoorbeeld moderne, strakke lijnen te mixen met vintagemeubelstukken. Met deze tips van vtwonen zie je hoe.

Strakke lijnen, eenvoud en neutrale kleuren: dat zijn kenmerken van een modern interieur. De meubels zijn vaak minimalistisch, transparant en functioneel, waardoor je huis een ruimtelijk gevoel krijgt. Een interieur met veel verschillende vintage-elementen kenmerkt zich juist door sierlijke details, ronde vormen en het gebruik van rijke materialen.

Die bijzondere vintagestukken geven bovendien een persoonlijke draai aan je interieur. Juist het contrast tussen beide woonstijlen maken vintage en modern tot een verrassende combinatie.

Tip 1: Zoek de balans

Bij het combineren van vintage en modern is het vooral van belang om te zoeken naar mooie kleurencombinaties. Als de kleuren matchen, kunnen vormen heel erg van elkaar verschillen. Daarin schuilt vooral de balans. Maar kijk ook naar het evenwicht in meubelstukken en accessoires: als één van de stijlen de boventoon blijft voeren, kan het geheel rommelig aandoen. Laat de stijlen elkaar aanvullen en gun ze evenveel aandacht.

Een modern interieur laat zich goed combineren met andere stijlen: het vormt een rustige basis voor het toevoegen van opvallendere stukken. Experimenteren met allerlei meubels, accessoires en kleuren met een vintage-uitstraling gaat daarom prima.

Combineer eens een lage rechthoekige tv-kast en een industriële zwarte vloerlamp met een klassieke bank met zachte, ronde vormen. Of omring die ronde eikenhouten tafel met strakke designstoelen. Het geheel is evenwichtig en spannend tegelijk.

Tip 2: Kies vintageblikvangers

Opvallende vintagemeubels en -accessoires vormen een mooi contrast met de strakke lijnen en functionele uitstraling van moderne meubels. Bedenk wel: less is more. Met te veel blikvangers ligt rommeligheid op de loer. Maar een modern interieur kan enorm opknappen van een retrokast, fluwelen fauteuil of lamp uit de jaren dertig. Die paar blikvangers geven direct meer sfeer in huis.

Een stolp met vintagespullen. (Foto: vtwonen)

Tip 3: Zet een pronkstuk in de spotlights

Geef waardevolle meubelstukken de aandacht die ze verdienen. Een erfstuk, kunstwerk of bijzondere serviesverzameling: ze hebben recht op een mooie plek. Leuk om dierbare, oude foto's, kunstwerken en schilderijen naast elkaar aan een wand te hangen als een expositie boven de bank of in de hal.

Een oude stolp of vintagevaas kan prachtig staan op een modern dressoir. En juist een industriële vitrinekast krijgt aanzien als hij is gevuld met mooi servies, beeldjes en andere vintagevondsten.