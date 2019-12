Wat is de beste inbouwcombimagnetron? En welke van deze magnetrons heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een inbouwcombimagnetron is een ingebouwde combimagnetron met een magnetronfunctie, een heteluchtoven en een grill. Producten kunnen worden opgewarmd, ontdooid, gegrild en gebakken.

De Consumentenbond heeft achttien inbouwcombimagnetrons van verschillende merken getest. Er is met diverse producten, zoals gehakt, cakejes en pizza, getest hoe goed deze combimagnetrons opwarmen, ontdooien, grillen en bakken. Ook is er gelet op gebruiksgemak en veiligheid.

Een combimagnetron van het merk Etna kwam als beste uit de test. De inbouwcombimagnetron met de beste prijs-kwaliteitverhouding is er ook een van Etna: de ETNA CM244RVS.

Beste uit de Test: ETNA CM751ZT Prijs: 574 euro

Testoordeel: 7,4

Zeer groot en kan uitstekend producten stoomkoken

De ETNA CM751ZT komt als beste uit de test met een score van 7,4. De combimagnetron is heel groot en scoort de volledige tien punten op het stoomkoken van producten. Ook kan de combimagnetron goed ontdooien en grillen en is er een prettige handleiding bijgesloten.

Een nadeel is dat de combimagnetron geen draaiplateau heeft en zeer langzaam is. Ook kun je er niet goed pizza in bakken.

Beste koop: ETNA CM244RVS Prijs: 440 euro

Testoordeel: 6,8

Ontdooit producten goed en snel, goede grill- en ovenfunctie

De ETNA CM244RVS is de ingebouwde combimagnetron met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit apparaat krijgt een 6,8 en scoort hoog op de ovenfunctie. Het opwarmen van producten gaat goed gelijkmatig. Ook kan het apparaat goed ontdooien en uitstekend grillen.

Een minpunt is de snelheid: opwarmen gaat niet snel. Ook is de bediening van het apparaat lastig te begrijpen; een handleiding is echt nodig. Daarnaast is de inhoud minder dan geclaimd wordt.

