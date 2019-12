Tubes, flacons, scheermesjes: de badkamer is een plek die voor veel (plastic) afval kan zorgen. Ook zit er vaak plastic in verzorgingsproducten. Hoe kun je de badkamer milieuvriendelijk inrichten?

"Belangrijk voor een milieuvriendelijke badkamer is kort douchen en verzorgingsproducten langzamerhand vervangen door verpakkingsvrije producten met pure ingrediënten", vertelt Emily-Jane Townley, schrijver van het boek Leven zonder afval. "De dingen die ik in de badkamer gebruik, zijn biologisch afbreekbaar of op andere manieren goed recyclebaar."

Een hele afvalvrije badkamer kan een opgave zijn. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal adviseert daarom mensen die hun badkamer milieuvriendelijker willen inrichten vooral om te kopen wat je echt nodig hebt en daar zuinig mee te zijn.

"Het voorkomen van afval is zeker goed en we willen toe naar een circulaire (waar alles weer hergebruikt wordt, red.) samenleving met minder afval", zegt Milieu Centraal-woordvoerder Kirsten Palland. Gelukkig wordt ook heel veel plastic wel hergebruikt. Lever het daarom in ieder geval goed gescheiden in." 80 procent van het plastic afval wordt gerecycled en de rest verbrand, aldus Palland.

"Ik zie geen voordelen aan plastic", zegt Townley. "Het blijft als het eenmaal geproduceerd is eeuwig bestaan. Daarnaast heb je voor de productie van plastic aardolie nodig. Je kunt evengoed voor alternatieven kiezen."

'Liever geen spuitbussen'

Ook in verzorgingsproducten kan plastic zitten. Zo'n 35.000 ton microplastics uit verzorgingsproducten komt terecht in de zeeën en oceanen. "Wie microplastics wil vermijden moet letten op ingrediënten als polyethyleen (PE en PET) en nylon (PA)", zegt Palland. "Het makkelijkst is het om voor producten met een keurmerk kiezen, zoals het label Zero Plastic Inside."

“Koop geen plastic tandenborstels maar tandenborstels van bamboe, die zijn gewoon biologisch afbreekbaar.” Emily-Jane Townley, leeft afvalvrij

Op het gebied van verzorgingsproducten adviseert Palland verder om in ieder geval geen spuitbussen op drijfgas te gebruiken en ook en geen producten met oplosmiddelen erin, zoals nagellak(remover), parfum en aftershave.

Daarnaast kun je zuinig omgaan met je watergebruik in de douche, zegt Palland. "Douche niet veel langer dan vijf minuten, gebruik daarvoor een zandloper of een andere timer. Ook kun je een waterbesparende douchekop aanschaffen. Wie echt wil investeren kan een zonneboiler gebruiken, met een paneel speciaal voor het verwarmen van het douchewater."

Zeep en shampoobars zijn vaak verpakkingsvrij. (Foto: 123RF)

Tips voor het milieuvriendelijker maken van de badkamer

Toch liever helemaal geen afval in de badkamer? Voor wie op de complete natuurlijke tour wil, heeft Townley een tip bij elk verzorgingsproduct.

Shampoo en conditioner

"Gebruik shampoobars. Kies voor een goede variant met natuurlijke ingrediënten, zoals arganolie, komkommer, rozemarijn. Voor elk haartype en haarprobleem is er wel iets. Roos bijvoorbeeld is te bestrijden met brandnetel."

Douchegel

"Kies voor zeep. Scrubben kun je ook doen met een zeep waar bijvoorbeeld maanzaad of olijfpitten in zitten. Er zijn veel voedende en goed reinigende zepen te koop."

Bodylotion

"Ik maak zelf bodylotion door sheaboter en cacaoboter te mengen en in een bakvorm (zoals voor brownies en muffins) weer te laten stollen. Ook gebruik ik weleens olijfolie of pure sheaboter voor droge plekken."

Gezichtscrème

"Voor mijn gezicht gebruik ik ook sheaboter of een natuurlijke dagcrème op basis van olie. Je kunt ook zelf crème maken, een nadeel is dat het vaak maar twee weken houdbaar is."

Make-up

"Ik gebruik natuurlijke make-up. Helaas zijn er nog niet veel plasticvrije verpakkingen, dus soms maak ik mijn make-up ook zelf."

Gezichtsreinigers

"Koop herbruikbare wattenschijfjes die je kunt wassen. Gebruik voor de reiniging bijvoorbeeld jojoba-olie of een tonic met teatree-olie (te koop in glazen flesjes), dat reinigt en is antibacterieel. Gebruik voor wattenstaafjes een variant van bamboe."

Deodorant

"Ik maak mijn deodorant zelf door kokosolie, glycerine, maïzena en baksoda te mixen. Dat smeer ik één keer per dag. Het is niet antitranspirant, maar het zorgt er wel voor dat je geen zweetgeur ruikt."

Scheermes en -schuim

"Gebruik een scheermes met goede mesjes die je maar weinig hoeft te vervangen. Kies voor een scheerzeep en niet voor een fles scheerschuim. Zeep is even schuimend en verzorgend."

Tampons en maandverband

"Gebruik bij menstruatie een menstruatiecup of wasbaar maandverband. In maandverband zitten de gekste dingen, zoals gel en plastics."

Tandenborstel en tandpasta

"Koop geen plastic tandenborstels maar tandenborstels van bamboe, die zijn gewoon biologisch afbreekbaar. Er zijn natuurlijke tandpasta's te koop en tandpasta in de vorm van tabletjes, waardoor je verpakkingsmateriaal vermijdt."