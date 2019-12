Wie weleens een rood wijntje drinkt, kent het gevaar. Morsen betekent dieprode of paarse vlekken op je kleding, bank of tapijt. Hoe krijg je die weer uit?

Volgens het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid dronk de gemiddelde Nederlander van boven de achttien jaar oud in 2018 zo'n 25 liter wijn. Dat zijn een hoop glazen, waarbij er iedere keer iets mis kan gaan. Bij rode wijn is dat vervelender dan bij witte wijn, door de rode kleurstof die dieprode vlekken achterlaat, zegt huishoudcoach Els Jacobs.

Wijnvlekken in het tapijt komen volgens Yvette Janssen van de huishoudblog SpillMyTea regelmatig voor. "Vooral in het weekend wanneer er thuis ontspannen een wijntje wordt gedronken op de bank, wil er nog weleens iets misgaan."

Wat kan je het beste doen als je rode wijn hebt geknoeid?

Dat is volgens haar vooral vervelend omdat er dan "een beetje chaos" ontstaat, waardoor het juist misgaat. "Mensen beginnen er van alles bij te pakken, iedereen denkt dé truc te weten en er wordt flink in de vlek gewreven. Het beste wat je kan doen, is juist rustig blijven, maar wel snel handelen."

“Giet volle melk of koffiemelk op de vlek, het vet haalt de wijn uit de stof.” Yvette Janssen, blogger SpillMyTea

Janssen heeft een truc van haar oma geleerd. "Pak wat volle melk of koffiemelk en giet dit op de vlek. Je dept de melk erop en herhaalt dit tot de wijnvlek helemaal is verdwenen. Het vet haalt de wijn uit de stof."

Wie geen melk heeft, kan volgens Janssen ook zout of kattengrit gebruiken. Dan moet je volgens de huishoudblogger wel sneller handelen, want deze producten nemen alleen de wijn op die nog niet in de stof is getrokken.

Ook Jacobs kent de truc van de melk, maar volgens haar moet je het kleed of het tapijt daarna dan wel goed spoelen met water en reinigen met een speciale tapijtreiniger. "Anders gaat het al snel naar zure melk ruiken."

“Ook een flinke berg zout helpt om rodewijnvlekken te verwijderen.” Els Jacobs, huishoudcoach

Jacobs gebruikt daarom twee andere manieren om rodewijnvlekken te verwijderen. "Ten eerste de vlek zo snel mogelijk begieten met ongezoet sodawater, zoals Spa rood, totdat de rode kleur helemaal wegtrekt. Het sodawater verdunt de rode kleurstof en het koolzuur breekt de vlek licht af. Dep de natte plek daarna goed droog met keukenpapier of een oude handdoek."

De tweede tip is, zoals Janssen ook zei, de vlek direct bestrooien met een flinke berg zout. "Wacht geduldig tot het zout de rode wijn helemaal heeft geabsorbeerd en zuig het zout dan op met de stofzuiger."

Wat moet je juist niet doen bij rode wijnvlekken?

Er wordt weleens gezegd dat je met witte wijn rode wijnvlekken kunt verwijderen, maar die methode raadt Janssen af. "De fruitsappen in de witte wijn kunnen ook weer vlekken maken. Je bestrijdt dan vuur met vuur."

De meest gemaakte fout bij rode wijnvlekken is volgens Janssen over de vlek wrijven. "Dan druk je de vlek er juist dieper in. In plaats daarvan kan je beter deppen."

Volgens Janssen is snelheid het allerbelangrijkste. Hoe sneller je de vlek te lijf gaat, hoe makkelijker je hem volgens haar kan verwijderen. Daarbij is voorbereiding het halve werk. "Koop je de volgende keer een fles wijn? Neem dan voor de zekerheid ook een pak zout en een fles sodawater mee."