De feestdagen zijn hét moment om alles uit de kast te halen voor een mooi gedekte tafel, zoals bijzonder servies, zelfgemaakte naamkaartjes en natuurlijk heerlijk ruikend kerstgroen. De stylisten van vtwonen geven hun beste tips.

Tip 1: Maak het persoonlijk

Een zelfgemaakt naamkaartje geeft de kersttafel een persoonlijk tintje en laat meteen de tafelschikking zien. Schrijf elke naam met een gouden pen op een mooi stukje papier en versier het met getekende sterren en kerstbomen voor een feestelijke uitstraling. Of maak een naamkaartje dat direct als servethouder dient. Schuiven er ook kinderen aan? Hang hun naamkaartje dan bijvoorbeeld aan een zuurstokje, kerstkoekje of gingerbreadpoppetje: leuk én lekker.

Tip 2: Zorg voor een mooie basis

Tafeldekken begint met een fijn tafelkleed. Dat is de basis en het uitgangspunt voor een mooi geheel, passend bij het thema en de kleuren die je van tevoren hebt bedacht. Een effen tafelkleed past goed als je van plan bent om veel kerstdecoraties uit de kast te halen. Een kleed met opvallende print geeft de tafel direct al een feestelijke uitstraling. Chic tafellinnen doet het goed bij een klassieke kersttafel.

Maak het helemaal af met een mooie tafelloper. Ga voor een lichte loper als je een luxe uitstraling wilt creëren, zo krijgen de glimmende (gouden) details van je servies of decoratie nog meer aandacht. Geen tafelloper in huis? Een rol mooi inpakpapier of sfeervol behang doet het ook prima over het midden van de tafel.

Tip 3: Servetten in de hoofdrol

Ze lijken op het eerste gezicht niet zo belangrijk, maar met mooie servetten kun je een kersttafel juist extra feestelijk maken. Ze zijn zowel functioneel als decoratief en verkrijgbaar in ontelbaar veel prints en kleuren. Online zijn er genoeg tips te vinden om je servetten op een leuke manier te presenteren. Vouw je servet bijvoorbeeld in de vorm van een kerstboom, strik of servetzakje. Of rol het servet op en bind er met een touwtje een dennentakje, zuurstok of kaneelstokje omheen. Weinig tijd? Koop dan een servetring met een mooie tekst of versiering in de vorm van een kerstfiguur.

Creatief met servetten op de kersttafel. (Foto: 123RF)

Tip 4: Ga voor gelaagd servies

Geef je servies extra aandacht door met verschillende lagen te werken. Begin met een onderbord en stapel zo de borden en kommen van de verschillende gangen op elkaar. Zorg er wel voor dat de verschillende lagen op elkaar afgestemd zijn, bijvoorbeeld op basis van een thema of kleurenpalet, zodat het servies geen onrustig geheel wordt. Servies met sterren- of stippenpatroon geeft de tafel een speels effect, terwijl aardetinten juist voor een rustige uitstraling zorgen. Gouden accenten geven een simpel servies nét dat beetje meer, zeker met Kerst. Ook een goed idee: goudkleurig bestek voor een extra luxe gevoel.

Tip: Simpel wit servies wordt een feestje als het versierd is met een (gouden) porseleinstift. Decoreer met mooie woorden, illustraties of een vrolijke print.

Tip 5: Schrijf een menukaart

Een zelfgemaakte menukaart ziet er niet alleen leuk uit, maar zorgt ook voor voorpret: gasten weten wat ze allemaal kunnen verwachten tijdens het diner. Schrijf het menu met gouden of zilveren pen op een mooi kaartje. Of knip de menukaart in de vorm van een kerstboom, sneeuwpop of rendier. Leg op ieder bord een menukaartje en decoreer met dennentakjes, bloemen of kerststerren.

Tip 6: Zorg voor extra sfeermakers

De decoratie kun je natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. Hout, hulsttakken en dennenappels zijn prachtige sfeermakers voor op de kersttafel. Of leg een kerstslinger en wat glanzende (mini)kerstballen op tafel. Je eigen feestconfetti maak je door rijst, steentjes, blaadjes of linzen goud te spuiten. Het is ook leuk om zelf vrolijke cocktailprikkers te maken voor in een borrelhap of amuse.

Tip 7: Kaarsen zijn een pre

De belangrijkste sfeermakers op de kersttafel zijn natuurlijk de kaarsen. Ook daar zijn alle variaties mogelijk. Zet een grote kaarsenstandaard met lange, smalle kaarsen op tafel of vorm juist een rij van meerdere waxinelichtjes. Varieer in hoogte, vorm en kleur voor een opvallend resultaat. Geen leuke kandelaar in huis? Steek dan een dinerkaars in een fles en vul die met kerstgroen: duurzaam en net even anders.