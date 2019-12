Wat is de beste elektrische tandenborstel? En welke elektrische tandenborstel heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een elektrische tandenborstel is een tandenborstel die op een accu werkt en ervoor moet zorgen dat je gebit goed schoon wordt en tandplak verdwijnt.

De Consumentenbond heeft 95 elektrische tandenborstels van verschillende merken getest. De tandenborstels zijn door een panel van twintig proefpersonen uitgeprobeerd, waarbij op de eerste plaats is gelet op hoe goed de borstels tandplak verwijderen. Ook zijn de borstels getest op gebruiksgemak, de hoeveelheid geluid en de accuduur.

Er kwamen meerdere elektrische tandenborstels als beste uit de test; daarom wordt de goedkoopste, een tandenborstel van Philips, uitgelicht. De tandenborstel met de beste prijs-kwaliteitverhouding is de Oral-B Vitality 100 CrossAction.

Beste uit de Test: Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 HX6807/63 Prijs: 59,99 euro

Testoordeel: 7,9

Zeer goede accu met lange gebruiksduur, heeft een timer

De Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 HX6807/63 komt als beste uit de test met een score van 7,9. De elektrische tandenborstel scoort erg goed op het gebied van de accu. Deze is snel op te laden en heeft een lange gebruiksduur: 184 minuten. Met het apparaat kun je goed tandplak verwijderen. De elektrische tandenborstel scoort daarop een 8,2. Er zitten ook een poetsdruksensor en een timer op de tandenborstel.

Een nadeel is dat de tandenborstel zonder een reisetui wordt geleverd.

Beste koop: Oral-B Vitality 100 CrossAction Prijs: 24,90 euro

Testoordeel: 7,6

Verwijdert tandplak goed, makkelijk in gebruik en goedkoop

De Oral-BVitality 100 CrossAction is de elektrische tandenborstel met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit apparaat krijgt een 7,6 en scoort hoog op gebruiksgemak: het is een eenvoudig apparaat. Het poetsresultaat is goed; de tandplak wordt verwijderd. Ook heeft het apparaat een timer.

Een minpunt is de ouderwetse accu: deze moet na 41 minuten gebruik weer opgeladen worden. Het apparaat heeft daarnaast maar één poetsstand en geen poetsdruksensor.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.