Een ruime schuur die bij een villa hoorde, uitgebouwd als fruitopslag voor de veiling, omgebouwd tot woonhuis. Dat is in grote lijnen het verhaal achter het ouderlijk huis van Josefien Kirch-De Groot. 2,5 jaar geleden keerde de bewoonster terug, met man en twee kinderen. "We hebben de binnenkant volledig kaalgetrokken en opnieuw opgebouwd."

Een groot deel van de voormalige fruitschuur in het Gelderse Zetten was lange tijd onbewoond. De voorkant werd dan wel gebruikt door verschillende bewoners, maar de achterkant bleef een leegstaande opslag. Totdat Kirchs ouders besloten om ook dat stuk bij de woning te betrekken. Hoewel zij het alleen bij de begane grond hielden.

"Er zat hierboven een gigantische zolder die nooit werd gebruikt", vertelt de bewoonster vanuit de keuken, die uitkijkt op een woonkamer met open haard. Een ruime open vide maakt verderop het houtskelet van het dak duidelijk zichtbaar. "Mijn ouders hielden alles in dit gedeelte gelijkvloers, maar wij wilden veel meer gebruik maken van de ruimte. Het hele ontwerp hebben we zelf bedacht."

De constructie van de oude fruitschuur is in de woonkamer nog duidelijk zichtbaar. (Foto: Fabian Melchers)

Kaalgestript en opnieuw opgebouwd

Ook de uitvoering namen ze voor eigen rekening, want echtgenoot Bram is aannemer. Kirch-De Groot legt uit wat er moest gebeuren voordat ze de ruimte konden bewonen. "Alles is eruit gehaald. Inclusief plafonds, vloeren en elektra. Alleen dat proces duurde al een maand. Er is daarna een nieuw dak op gezet en we hebben nu een extra isolatiewand."

"De muren waren sowieso al bijna een halve meter dik", vertelt Kirch-De Groot over de voormalige opslag en koelcel. "Dus dat isoleert supergoed. Afgelopen zomer bleef het hier heerlijk koel. De ramen moeten wel nog worden vervangen. Dat is nu nog enkel glas, dus daar voel je in de winter nog weleens wind door naar binnen komen."

De bewoonster biedt een rondleiding aan, beginnend in het voorste gedeelte. "De bedoeling is dat dit de vleugel voor de kinderen wordt", legt ze uit. "De eerste verdieping heeft een aparte badkamer en twee slaapkamers, verbonden door een inloopkast. Op de begane grond, waar vroeger de huiskamer en keuken zaten, zitten nu een televisiekamer, speelkamer en een studeerruimte.

Oude elementen zijn ook in de televisiekamer terug te vinden. (Foto: Fabian Melchers)

Mix van oud en nieuw

De televisiekamer is modern en strak ingericht, maar heeft intussen ook nog duidelijke hints naar oude tijden. In de hoek staat een wiegje uit 1726. "Baby's uit de familie van mijn man hebben hier in gelegen", vertelt Kirch-De Groot. "Mijn man zelf ook, en daarna onze eigen kinderen. De allesbrander die vroeger hier in de woonkamer stond, gaan we ook weer terugplaatsen."

Die mix van oud en nieuw is overal in de Zettense woning terug te vinden. "Dat is voor ons het belangrijkste geweest", legt de bewoonster uit. "Ik hou echt van strakke interieurs, maar juist die spanten wilden we er ook uit laten springen. En in de badkamers en wc's hebben we ouderwetse tegeltjes geplaatst, om dat boerderij-achtige terug te laten komen."

Om de constructie met een open vide mogelijk te maken, moesten er in de voormalige opslag een aantal staande houten kolommen bij worden geplaatst. En ook horizontaal kwam er een nieuwe oplossing. Omdat de bovenvloer deels werd verwijderd en de draagbalken verrot bleken te zijn, kwamen er trekstangen voor in de plaats. "Anders gaat de gevel op een gegeven moment z'n eigen gang", legt Kirch-De Groot uit. "Maar we konden de stangen dan wel weer gebruiken om lampen aan te hangen."

Dankzij de open vide (rechts op de foto) blijft de constructie van het dak duidelijk zichtbaar. (Foto: Fabian Melchers)

Vraagtekens bij vondst op zolder

Ook het gedeelte met de open vide heeft twee slaapkamers op de eerste verdieping. Boven het voorhuis zit intussen nog een zolder, die momenteel wordt verbouwd. Weer zo'n plek met veel geschiedenis, weet Kirch-De Groot. Hoewel er in dit geval veel vragen onbeantwoord blijven.

"In een afgeschermde hoek zat een soort keukentje met een paar kasten", vertelt de bewoonster. "Er lagen oude kranten. Jammer dat er verder niks over bekend is. Misschien heeft er in de oorlog iemand ondergedoken gezeten. We hebben hier nog wel over rondgevraagd, maar kwamen nergens op uit."

'Het begint nu echt als ons huis te voelen'

"Ik ben blij dat we voor dit huis hebben gekozen", vertelt de bewoonster. "Eerst was ik nog een beetje bang dat het zou blijven voelen als het huis van m'n ouders. De tuindeuren en stalramen zaten er bijvoorbeeld al. Of je hebt zo'n momentje dat je op een lichtknopje wil drukken dat er niet meer zit. Dat moest echt even uit m'n systeem."

"Nu we ook de tuin hebben aangepakt, begint het echt als ons huis te voelen", vertelt Kirch-De Groot. "Mijn ouders wonen in een dorpje verderop. Voor hen was het wel moeilijk om hier weg te gaan, dus ze vinden het hartstikke leuk dat wij het nu nog hebben. Iedere keer als ze hier binnenkomen, zijn ze weer verbaasd over hoe het veranderd is."

Trekstangen zorgen ervoor dat de gevel bij de open vide stevig op z'n plek blijft. (Foto: Fabian Melchers)