De donkere dagen bieden niet alleen gezelligheid, maar zijn ook berucht vanwege inbraken. Zeker tijdens de feestdagen is het opletten geblazen. Hoe zorg je ervoor dat je huis veilig blijft terwijl je op familiebezoek bent? NU.nl spreekt twee experts en zet de belangrijkste tips op een rij.

Tip 1: Laat alle lampen branden

"Een inbreker wil het liefst een huis waar niemand is", vertelt Susanne Schat, adviseur woninginbraken bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. "Lichten laten branden; je hebt het verhaal vast al vaker gehoord. Maar toch zie je nog zó vaak donkere huizen rond de kerstdagen."

"Zet alle lampen en je televisie aan", gaat Schat verder. "En laat de kerstverlichting gewoon branden. Werken met een tijdschakelaar is ook een slim idee. Eén lampje aan laten heeft echt geen zin. En denk ook aan licht bij de deur. Inbrekers houden er niet van om in het volle licht aan je slot te morrelen."

Tip 2: Tref ook maatregelen tijdens de jaarwisseling

"Met Kerst verdubbelt het aantal inbraken ten opzichte van de rest van het jaar", weet Schat te vertellen. "Maar met Oud en Nieuw verdrievoudigt het zelfs. Er is heel veel herrie, mensen horen het niet als er ergens een raam wordt opengebroken. En op straat weet je minder goed wie bij wie hoort. Een vreemdeling wordt minder snel herkend. Wees daar dus alert op."

Tip 3: Vraag hulp als je op vakantie gaat

Voor wie langduriger weg is met de feestdagen, zijn er andere tips. "Vraag je buren bijvoorbeeld of ze hun auto op je oprit willen zetten", adviseert Schat. "En of ze regelmatig je gordijnen open en dicht kunnen trekken."

Tip 4: Zorg voor goede sloten

"Een digitale deurbel of camera kan ontzettend handig zijn", zegt Schat. "Maar je moet dat wel altijd zien als een aanvulling. De basis blijft je hang- en sluitwerk. Zorg dat scharnieren, sloten en cilinders in orde zijn, voorzien van een keurmerk."

Tip 5: Verzekering is niet zaligmakend

Met zo'n keurmerk kon je nog weleens korting krijgen op een inboedelverzekering, maar Guido Rodenburg, verzekeringsexpert bij Independer, vertelt dat dat steeds minder voorkomt. De achterliggende gedachte mag direct als waarschuwing worden gezien. Rodenburg: "Het bleek vaak dat mensen wel in goede sloten investeerden, maar ze in de praktijk niet genoeg gebruikten."

Eigen verantwoordelijkheid staat voorop, benadrukt de deskundige. Vooral gestolen elektronica zijn daarbij nog wel eens een pijnpunt. "Dan denk je dat je bent verzekerd voor alles wat gestolen wordt", vertelt Rodenburg. "Maar je krijgt slechts tot een bepaalde periode na aankoop het hele bedrag terug."

"De ene verzekeraar keert langer die nieuwwaarde uit dan de ander", legt Rodenburg uit. "Interessant om op te letten als je een nieuw contract wil afsluiten. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je zelf alert blijft. Laat je huis er bewoond uitzien, dat scheelt al een hoop."