Een klein huis en toch een kerstdiner voor een grote groep mensen organiseren: hoe doe je dat?

Hoe klein de ruimte ook is: een tafel moet je sowieso hebben, vindt Rein Rambaldo, directeur van De Horeca Fabriek dat restaurants inricht en stylet. "Maak ruimte voor de tafel. Stapel liever geen meubels op maar haal ze weg, zoals een salontafel of een onhandige ronde tafel. Zet ze in een andere ruimte neer of buiten, met een zeil eroverheen."

Want een gedekte tafel springt eruit en geeft meteen veel gezelligheid aan de ruimte als de gasten binnenkomen, vindt Rambaldo. "Een voordeel van een gedekte tafel is dat je, na bijvoorbeeld een borrel, er meteen aan kan gaan zitten. Decoreer de tafel mooi, je kunt altijd wat weghalen bij de eerste gang. Daar willen je gasten vast bij helpen."

"Een lopend buffet is ook een optie", zegt interieurstylist Conny de Bresser. "Gasten kunnen dan bijvoorbeeld hun eten op het aanrecht pakken en een plek zoeken. Maar ik denk dat de meeste mensen toch wel graag aan een tafel willen eten met Kerst."

Geen tafel? Die maak je zo

Misschien heb je wel helemaal geen geschikte tafel. Beide adviseurs hebben daar tips voor. "Huur een behangtafel bij een bouwmarkt", tipt Rambaldo. "Dat is een houten blad met twee schotten. Doe er een mooi tafelkleed overheen en je bent klaar. Je kunt ook een laken gebruiken en die zelf decoreren, of laat de kinderen dat doen."

"Een andere optie is een deur uit zijn scharnieren halen", vertelt De Bresser. "Zet er schragen onder, die kun je voor een klein prijsje bij een bouwmarkt kopen. Aan een deur kun je met gemak met acht personen zitten."

Iets wat ook ruimte scheelt is een bank die bij de eettafel aan de muur bevestigd is, zegt De Bresser. "Stoelen aan beide kanten nemen veel meer ruimte in en vaak kunnen er aardig wat mensen op zo'n bank. Of investeer in een uitschuifbare tafel."

Niet genoeg stoelen? Rambaldo: "Koop wat goedkope klapstoelen, leg er kussentjes op. Dat ziet er meteen leuk uit."

Amerikaans diner of één gerecht

En wat doe je met het eten zelf? Hoe houd je het simpel? "Om de kosten te drukken en zelf niet de hele tijd in de keuken te staan, is het een idee om het diner op z'n Amerikaans te doen", zegt Rambaldo. "Dan neemt iedereen een gerechtje mee. Of kies voor een groot gerecht, dat je in het midden van de tafel zet. Dat scheelt schalen en gedoe."

“Maak een platte kerstboom van kersttakken om ruimte te besparen.” Conny de Bresser, interieurstylist

Voor mensen die te weinig servies hebben, heeft De Bresser nog wel wat tips. "Ik vind het altijd mooi als er op het platte bord nog een diep bord staat of een kommetje", zegt interieurstylist. "Maar je kunt ook heel goed het voorgerecht en dessert in een glas presenteren, of wat je dan ook maar in de kast hebt. Leen zo nodig servies bij vrienden of familie. Een andere optie is om servies en bestek tussendoor af te wassen."

Een platte kerstboom aan de muur

Kerstversiering, kaarsen, kerststukjes… leuk, maar het neemt wel ruimte in. Vooral een kerstboom. Daarvoor heeft De Bresser een goede oplossing. "Maak een platte kerstboom. Dat doe je door kersttakken tegen een muur te bevestigen en daarmee de vorm van een boom te maken. Je kunt 'm zo groot maken als je wilt en zelfs lichtjes erin doen."

Ook op tafel kun je kersttakken leggen of een mooi stuk maken, tipt ze. "Nog een beter idee is het om een paar mooie kersttakken boven je tafel te hangen, met wat lichtjes erin. Dan is het uit de weg, maar heb je wel veel sfeer."

In een kleine ruimte met veel mensen adviseert De Bresser om niet te veel kaarsen neer te zetten. "Dat zorgt voor veel warmte en is ook niet zo veilig. Let er op dat de kaarsen die je neerzet niet in de looproute staan, helemaal als er kinderen bij zijn. Een waxinelichthouder is het meest veilig."

Een voorbeeld voor een alternatieve kerstboom (Foto: vtwonen)

Trend: Naar de tuin

Een trend die beide adviseurs zien opkomen bij Kerst is de winterbarbecue. Rambaldo: "Een verrassende manier en handig bij ruimtegebrek. Trek de tuin, buurttuin of het park in. Hittelampen en hoge tafels zijn makkelijk te huren en vraag de gasten om warme kleren aan te doen."

"Het is misschien niet het meest voor de hand liggend, maar wel een leuke optie", zegt De Bresser. "Het werkt goed als je klein behuisd bent. En het geeft natuurlijk heel veel sfeer. Helemaal met vuurkorven en glühwein erbij."