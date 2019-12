Bij veel mensen staat de kerstboom al volledig versierd in huis. Nu is het de kunst om die boom - wanneer het een échte betreft - de komende weken in leven te houden. Hoe doe je dat?

Er bestaan heel veel soorten kerstbomen, maar eigenlijk tellen er voor de verzorging maar twee types, zegt Stefan Welle van kerstbomenkwekerij Ome Joop. "Je hebt gezaagd en met kluit. Die laatste zit in een pot."

Suzanne Kral van Tuincentrum Vechtweelde voegt daaraan toe dat je twee soorten bomen in een pot hebt: pot gekweekt en in een pot gedrukt. "In een de pot gekweekt betekent dat ze al langere tijd in een pot staan, waardoor ze beter geworteld zijn. Een in de pot gedrukte boom is recent uit de grond gehaald en in een pot gedrukt. Hierdoor hebben ze niet zo'n goed wortelgestel."

Dat is belangrijk om te weten, zegt ze. Bomen met een goed wortelgestel blijven over het algemeen langer goed en houden hun naalden beter. Mensen die al ver voor Kerst hun boom willen opzetten, kunnen daarom beter voor deze soort kiezen.

Tips om de kerstboom in leven te houden Laat hem een nachtje acclimatiseren in de schuur

Zet de boom niet te dicht bij de verwarming

En ook niet op een plek waar je er snel tegenaan loopt

Zaag van een gezaagde boom nog een stukje extra af

Geef een gezaagde boom op dag 1 en 5 wat kerstbomenvoeding

Zorg dat de boom voldoende water krijgt

Nordmann is een sterke boom

De allersterkste kerstboom is volgens Welle de Nordmann. Dat is de populairste boom in Nederland. Welle zegt dat deze 'traditionele kerstboom' 95 procent van de keren wordt gekozen. Dat vindt hij niet zo gek, want een Nordmann valt volgens hem het minst snel uit.

Bij allebei de soorten bomen is het volgens Kral belangrijk dat hij voldoende water krijgt. Bij gezaagde bomen is het volgens haar daarnaast verstandig om nog een klein stukje extra af te zagen, zodat de nerven open komen te liggen en het water goed opgenomen kan worden.

“De eerste paar dagen drinken de bomen wel een paar liter per dag.” Suzanne Kral, Tuincentrum Vechtweelde

Volgens Kral is het vooral in het begin belangrijk om genoeg water te geven. "De eerste paar dagen drinken de bomen wel een paar liter per dag. Dit is zeer belangrijk voor het behoud van de naalden."

Welle vergelijkt de gezaagde boom ook wel met een snijbloem. "Je zet ze in een standaard met een bak water eronder. Daar doe je ook voeding bij, net als bij snijbloemen. Dat doe je op dag 1 en op dag 5." Ook zo worden de naalden beter behouden.

Bomen met kluit geef je volgens Welle twee keer in de week water. "Je zorgt ervoor dat de aarde vochtig blijft. Daardoor blijft de boom frisser. In huis droogt hij namelijk als het ware in en dat vindt de boom niet zo leuk."

Naalden vallen door 'stress'

Volgens Welle laat je de kerstboom eerst even wennen. Komt hij van een koude omgeving opeens in een kamer van 20 graden, dan is de overgang volgens hem te groot en schiet de boom in de stress. Dan laat de boom de naalden vallen. Om dit te voorkomen, kan je de boom een nacht in de schuur leggen om hem te helpen acclimatiseren.

Eenmaal binnen kun je de boom het best zo ver mogelijk van de verwarming zetten, zegt Welle. De verwarming zorgt er namelijk voor dat de boom nog sneller indroogt. Ook kan de boom het beste op een plek staan waar jij of je huisdier er niet zo vaak tegenaan lopen. "Iedere keer dat je er tegenaan komt, verliest de boom sneller naalden."