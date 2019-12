Wat is de beste vrijstaande koelkast met vriezer voor thuis? En welke vrijstaande koelkast met vriezer heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een vrijstaande koelkast met vriezer kan op zichzelf staan en bevat een koelgedeelte en een vriesgedeelte.

De Consumentenbond heeft meer dan 150 vrijstaande koelkasten met vriezer van verschillende merken getest. De apparaten zijn onderworpen aan een testprogramma, waarbij de koelkasten worden beladen en de temperatuur wordt bijgehouden. Er wordt onder meer gelet op koelvermogen, invriescapaciteit en energieverbruik.

Er kwamen meerdere vrijstaande koelkasten met vriezer als beste uit de test; daarom wordt de goedkoopste, een koelkast van Samsung, uitgelicht. De koelkast met de beste prijs-kwaliteitverhouding is de SiemensKG36EVW4A.

Beste uit de Test: Samsung RB37J5029SS EF Prijs: 649 euro

Testoordeel: 8,9

Zeer energiezuinig, stil en koelt snel

Vind de laagste prijs

Bekijk alle geteste vrijstaande koelkasten met vriezer

De Samsung RB37J5029SS EF komt als beste uit de test met een score van 8,9. De koelkast kan heel snel een lading boodschappen koelen en heeft een stabiele temperatuur, waardoor de koelkast in zowel een warme als koude omgeving uitstekend blijft werken. Het apparaat is heel energiezuinig en stil. Ook blijven in het geval van een stroomstoring de ingevroren spullen zeer lang goed.

Een nadeel is het gebruiksgemak van het apparaat, dat laag scoort. Er zijn weinig plateaus en verstelmogelijkheden. De groentelade trek je er makkelijk te ver uit. Ook het schoonmaken van het apparaat gaat lastig door niet afneembare delen.

De SiemensKG36EVW4A is de vrijstaande koelkast met vriezer met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit apparaat krijgt een 8,6 en scoort hoog op temperatuurstabiliteit. De koelkast werkt goed in een warme en koude omgeving en is zuinig in energieverbruik.

Een minpunt is de snelvriesfunctie; die voegt niet veel toe aan de normale vriesfunctie. Ook is de groentelade niet prettig in gebruik.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.