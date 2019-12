Een dennenboom kappen, 'm tot kerstboom omtoveren in huis om 'm uiteindelijk begin januari als zielig hoopje naalden op straat te zetten. Deze zeven tips van vtwonen zijn prima alternatieven, en ook nog eens duurzaam.

Tape it!

Washi-tape is perfect om een kerstboom mee te maken, want het plakt goed, maar laat zich ook moeiteloos weer verwijderen zonder dat er plaksel achterblijft of stukken pleisterwerk van de muur meekomen. Bovendien is het er in allerlei uitvoeringen: in uni of met dessins van sterren en sneeuwvlokken, in alle kerstkleuren en al dan niet met kerstquotes. Daarmee kun je een saai muurtje - maar net zo goed een kast, schoolbord of deur - nog eens een snelle make-over geven. En low budget bovendien.

Adopteer een kerstboom

Je hoogst eigen dennenboom elk jaar weer ophalen van een plek in het groen? Dat kan als je een kerstboom adopteert. Op locaties in Amsterdam en Groningen, Nijmegen en verschillende plekken daartussen kun je zelf een boom uitzoeken, hem met Kerst een thuis geven en 'm daarna weer terugbrengen, zodat de boom de grond weer in kan tot de Kerst daarop. Adopteren van een boom kan via Adopteereenkerstboom.nl.

Dag inkijk, hallo dennenboom!

Met een grote zelf getekende kerstboom op het raam zie je nog wel de gezellige tuinverlichting en/of lichtjes van de kerstbomen bij de overburen, maar blijf je binnen grotendeels uit het zicht. Naast de spuitbussen met sneeuw voor op het raam, zijn hiervoor ook milieuvriendelijkere 'sneeuwpennen', waarmee je ook strakke lijnen kunt zetten, pasta zoals Kreativ-Creme en witte raamstiften op waterbasis.

Muurboompje

Zelf een kerstboom van feestslingers maken is zo gepiept. Laat bij de bouwmarkt een wit gegronde houten plaat van 15 millimeter op 1. 10 bij 2.20 meter zagen. Maak hierop met een slinger, bijvoorbeeld met kleine gouden vlaggetjes, een kerstboomvorm en zet die vast met tape. Bekijk van een afstandje of de vorm goed is. Sla gouden spijkertjes (verkrijgbaar bij de bouwmarkt) in die kerstboomvorm in de plaat en hang de slinger erover. Of een paar slingers, voor een nonchalant effect.

Zelf een kerstboom van feestslingers maken is zo gepiept. (Foto: vtwonen, fotografie: Sjoerd Eickmans, styling: Kim van Rossenberg)

Met een kluitje in de tuin

Een kerstboom met kluit kun je na de vorstperiode mooi in de tuin zetten. Met een beetje geluk trek je 'm in december dan zo weer uit de grond. Waar je op moet letten als je dit wil doen? Koop een klein boompje met een zo groot mogelijke kluit, dat vergroot de overlevingskans. Zet hem binnen niet te dicht bij een warmtebron en geef genoeg water: zowel de kluit als de naalden (met een plantenspuit). Laat de boom na twee weken in je warme huis eerst acclimatiseren op een koude plek (denk: schuur) en zet hem - als het niet meer vriest - in de grond. Mest heeft hij niet nodig, wel regelmatig water.

Feesttafel

Speciaal voor wie klein woont of op meerdere plekken in huis wil uitpakken met kerstversiering is er het tafelmodel kerstboom met takken in de vorm van vurenhouten balkjes aan een stevige 'stam'. Zo'n boompje kun je plat tegen de muur zetten, zodat het echt weinig ruimte inneemt (en na Kerst ook weer makkelijk op te bergen is voor volgend jaar), of laat de 'takken' mooi uitwaaieren.

Lichtspel

Een stuk groen strijkijzersnoer, een houten plaat, stoffeernagels, een peertje en een half uurtje de tijd; meer heb je niet nodig om een kerstboom met dubbelfunctie te maken. Het snoer vormt de kerstboom, het peertje wordt de piek. Altijd welkom, wat extra sfeerlicht!