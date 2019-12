Nu het buiten kil en kaal is, is het dé tijd om plannen te maken voor een nieuwe tuin. Hoe je met de juiste planten en een beetje organisatietalent het hele jaar kunt uitkijken op een bloeiende tuin, vertelt vtwonen aan de hand van vier tips.

Tip 1: Rek de seizoenen in de tuin

Het gros van de tuinen begint pas vanaf mei te bloeien. Een gemiste kans, want er zijn genoeg vaste planten die al veel eerder bloeien. Zo zijn hommels en bijen maar wat blij met planten als longkruid (Pulmonaria) en sleutelbloem (Primula vulgaris), die met hun prille bloei in maart al belangrijke leveranciers van nectar zijn.

Samen met de voorjaarsbollen kunnen de vaste planten een tuin in maart, april en mei al uitbundig in bloei zetten. Interessant? Verdiep je dan eens in stinzenplanten, een bijzondere groep planten die extreem vroeg bloeit en verwildert in de tuin.

Vergeet ook niet om wat leuks aan te planten voor de nazomermaanden. Zo bloeien herfstasters, dahlia's en herfstanemonen door tot soms wel begin november.

Tip 2: Plant winterbloeiers

De lastigste maanden van het jaar zijn in de tuin ongetwijfeld november, december, januari en februari. Zodra de vorst een einde heeft gemaakt aan de laatste bloei, is het voor veel buitenmensen wachten geblazen op de eerste voorjaarsbollen. Winterbloeiers zijn lastig te vinden; bij het tuincentrum zie je vaak de eeuwige kerstrozen en sneeuwklokjes in de schappen staan. Maar er is veel meer dan dat:

Wintercyclamen (Cyclamen coum)

Sneeuwklokjes (Galanthus)

Winterjasmijn (Jasminum nudiflorum)

Winterviolen (Viola cornuta)

Kerstrozen (Helleborus niger, Helleborus orientalis, Helleborus foetidus)

Toverhazelaar (Hamamelis x intermedia, Hamamelis virginiana)

Chinese mahoniestruik (Mahonia bealei)

Kornoelje (Cornus mas)

Peperboompje (Daphne mezereum, Daphne odora)

Meloenboompje (Chimonanthus praecox)

Mahoniestruik (Mahonia japonica)

Winterheide (Erica carnea)

Papierstruik (Edgeworthia chrysantha)

Vleesbes (Sarcococca hookeriana)

Winterbloeiende kers (Prunus subhirtella 'Autumnalis')

Skimmia japonica

Rotsheide (Pieris japonica)

Leverbloempje (Hepatica transsilvanica 'Winterfreude')

Sneeuwbal (Viburnum opulus)

Viburnum x bodnantense 'Dawn'

Winterakoniet (Eranthis hyemalis)

Ook heel veel camelia's bloeien al vroeg, zoals Camellia x williamsii 'Saint Ewe' vanaf januari. Vroege bloembollen als krokus, winterakoniet en sneeuwklokje bloeien al vanaf januari.

Sneeuwvlokjes zijn winterbloeiers, maar lang niet de enige planten die bloeien tijdens koude maanden. (Foto: 123RF)

Tip 3: Kies kleurrijke bessenplanten

Niet elk sprankje kleur hoeft per definitie uit bloemen te komen. Andere kleurbrengers in de wintertuin zijn bijvoorbeeld jonge wilgen- en kornoeljetakken, die in de late winter - als ze op de juiste wijze zijn gesnoeid - spectaculaire tinten oranje, geel en rood laten zien.

Bessenplanten zorgen ook voor de nodige kleur en zijn de perfecte voedselbron voor vogels. Denk maar aan de oranje bessen van vuurdoorn (Pyracantha) en de onnatuurlijk ogende, paarse bessen van schoonvrucht (Callicarpa bodinieri). Sommige bessen zie je rond de kerstperiode aan de struik, waardoor ze ideaal zijn om in decoraties te verwerken. Denk maar aan de stekelige takken met rode bessen van hulst (Ilex aquifolium). Andere struiken (en bomen) die in de winter bessen dragen:

Dwergmispel (Cotoneaster dammeri) en Cotoneaster frigidus 'Cornubia'

Sneeuwbes (Symphoricarpos albus) en Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge'

Gelderse roos (Viburnum opulus) en (Viburnum davidii)

Vleesbes (Sarcococca confusa)

Kamperfoelie (Lonicera periclymenum)

Bergthee (Gaultheria procumbens)

Sierappelboompje (Malus 'Red Sentinel')

Skimmia japonica

Sneeuwbal (Viburnum tinus)

Klimop (Hedera helix)

Japanse bottelroos (Rosa rugosa)

Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)

Duindoorn (Hippophae rhamnoides)

Tip 4: Vergeet de silhouetten niet

Natuurlijk draait schoonheid in de wintertuin niet alleen om kleur. Wil je een winterspektakel in je tuin aanleggen? Er zijn genoeg uitgebloeide planten met schitterende silhouetten die onder een laagje rijp of sneeuw in ware kunstwerken veranderen. Voorbeelden hiervan zijn:

Koninginnekruid (Eupatorium)

Kruisdistel (Eryngium bourgatii)

Virginische ereprijs (Veronicastrum)

Kardoen (Cynara cardunculus)

Grote kaardenbol (Dipsacus fullonum)

Hortensia (alle soorten)

Zonnehoed (Rudbeckia)

Vetkruid (Sedum spectabile)

Engelwortel (Angelica sylvestris)

Cacalia speciosa

IJzerhard (Verbena bonariensis)

Brandkruid (Phlomis russeliana)

Ruit (Thalictrum)

Slaapbol (Papaver somniferum)

Duizendblad (Achillea millefolium)

Bergamotplant (Monarda)

Rode zonnehoed (Echinacea purpurea)

Dropplant (Agastache)

Ook siergrassen als Chasmanthium latifolium, prachtriet (Miscanthus), pijpenstrootje (Molinia) en vingergras (Panicum) zorgen voor mooie silhouetten.