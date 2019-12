Wat is het beste koffiezetapparaat voor thuis? En welk koffiezetapparaat heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een koffiezetapparaat maakt filterkoffie zonder dat je zelf de koffie op hoeft te schenken. Sommige koffiezetapparaten hebben een glazen pot en anderen een thermoskan waarin de koffie wordt opgevangen.

De Consumentenbond heeft 139 koffiezetapparaten van verschillende merken getest. De apparaten zijn onderworpen aan een technisch onderzoek, waarbij gekeken is naar de temperatuur en het warm houden van de koffie, het energieverbruik van het apparaat en de tijd om een pot te zetten. Ook de smaak van de koffie is beoordeeld door een panel van getrainde proevers.

Een koffiezetapparaat van Philips is de Beste uit de Test geworden. Er kwamen meerdere apparaten als Beste uit de Test; daarom is er voor de goedkoopste gekozen. Het koffiezetapparaat met de beste prijs-kwaliteitverhouding is de Melitta Easy II.

Beste uit de Test: Philips Daily HD7462/20 Prijs: 28 euro

Testoordeel: 8,3

Kwaliteit van de koffie is goed en hij is makkelijk in het gebruik

De Philips Daily HD7462/20 komt als beste uit de test met een score van 8,3. De kwaliteit en de temperatuur van de koffie zijn goed. Het apparaat scoort uitstekend op gebruiksgemak. Het vullen van de waterkan en uitschenken van de koffie gaat heel gemakkelijk én hij is eenvoudig te ontkalken. Verder heeft hij een glazen kan en kan het apparaat niet nadruppelen door een druppelstop.

Een nadeel is dat het koffiezetapparaat een hoog energieverbruik heeft bij het zetten van de maximale hoeveelheid koffie. Ook is het waterreservoir niet afneembaar.

Beste koop: Melitta Easy II Zwart 1023-02 Prijs: 26,95 euro

Testoordeel: 8,0

Kwaliteit van de koffie is uitstekend en het is een klein, compact en stil apparaat

De Melitta Easy II Zwart 1023-02 is het koffiezetapparaat met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Dit apparaat krijgt een 8,0 en scoort hoog op gebruiksgemak. Het is een kleine, compacte en stille machine met een druppelstop. De koffie behoudt een stabiele temperatuur.

Een minpunt is dat het waterniveau en de hoeveelheid kopjes lastig zijn af te lezen. Ook is het waterreservoir niet afneembaar.

